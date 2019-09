Serie B, Pescara-Pordenone: Delfino alla ricerca del primo successo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Uno dei posticipi della seconda giornata della Serie B vedrà opposte Pescara e Pordenone, in una sfida inedita per la cadetteria, a cui i Ramarri partecipano per la prima volta nella loro storia. Gli umori delle due squadre non potrebbero essere più diversi: gli abruzzesi hanno accusato la sconfitta all'esordio con la Salernitana, e non vedono l'ora di riscattarsi davanti al proprio pubblico per ribadire che anche quest'anno l'obiettivo è quello di giocarsi le proprie chances di promozione. Dall'altra parte il Pordenone, dopo aver battuto a sorpresa il Frosinone nella gara d'esordio, viaggia sulle ali dell'entusiasmo e potrebbe ripetere lo scherzetto fatto ai ciociari nel posticipo di lunedì scorso.

COME ARRIVA IL PESCARA - Tiene ancora banco il mercato in queste giornate finali di trattative, ma mister Luciano Zauri non ammette distrazioni: "Di fronte abbiamo una squadra quadrata che ha vinto il campionato. Siamo fiduciosi e ambiziosi, ma dobbiamo restare umili, la falsa partenza ha lasciato qualche muso lungo. Dobbiamo mettere alle spalle la sconfitta e ripartire". L'allenatore ha quindi parlato di duttilità del modulo, che dovrebbe essere in partenza il 4-3-3, ma non sono escluse variazioni in corsa. In difesa confermata la coppia d'esperienza Campagnaro-Scognamiglio, a centrocampo Memushaj è alla ricerca del record di presenze in biancoazzurro, mentre Brunori, in ombra a Salerno, potrebbe partire dalla panchina.

COME ARRIVA IL PORDENONE - Il 3-0 rifilato al Frosinone ha caricato ulteriormente un ambiente già euforico per la partecipazione al campionato di Serie B. Per gli uomini di Tesser sarà fondamentale non perdere la concentrazione durante l'arco dei 90 minuti per poter ambire a ripetere la buona prova della Dacia Arena. "La vittoria sul Frosinone ci ha lasciato la consapevolezza che bisogna lottare ed essere squadra sia nei momenti buoni che in quelli difficili. Dovremo fare la nostra prestazione" ha ribadito il mister nella conferenza stampa della vigilia. Anche tra i neroverdi le fasi finali di mercato hanno riservato qualche novità, e per l'allenatore ci sono alcuni dubbi di formazione, come la possibilità che Almici e Camporese partano dalla panchina. Tommaso Pobega, fresco di convocazione in Under 20, dovrebbe confermarsi titolare dopo la bella prestazione contro i ciociari.