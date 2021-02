Serie B, Pescara-Reggina: sfida salvezza per l'ex Baroni

Nella 21ª giornata della Serie BKT 2020/2021 il Pescara del tecnico Roberto Breda affronta la Reggina del tecnico Marco Baroni presso lo Stadio Adriatico "Giovanni Cornacchia".

COME ARRIVA IL PESCARA - I biancazzurri sono attualmente al 20° ed ultimo posto in classifica della Serie BKT 2020/2021 con 16 punti e, nell'ultimo turno di campionato, ha perso 3-1 fuori casa contro il Chievo (AC Chievo Verona vs Delfino Pescara 1936 3-1, 31 gennaio 2021).

Breda, che vuole interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive iniziata lo scorso 17 gennaio (Delfino Pescara 1936 vs US Cremonese 1903 0-2), dovrebbe scendere in campo con un 4-3-2-1 con Fiorillo in porta. Difesa, da destra a sinistra, composta da Balzano, Scognamiglio, Bocchetti e Masciangelo. Centrocampo, sempre da destra a sinistra, formato da Rigoni, Valdifiori ed Omeonga. In attacco, alle spalle dell'unico centravanti danese Odgaard, agiranno Maistro ed guineano equatoriale di passaporto spagnolo Machín.

COME ARRIVA LA REGGINA - Gli amaranto, che sono momentaneamente al 17° posto in classifica della B con 19 punti, sono reduci dal pareggio 0-0 in casa contro la Salernitana (Reggina 1914 vs US Salernitana 1919 0-0, 31 gennaio 2021).

Baroni, ex dell'incontro (dal 1° luglio 2014 al 16 maggio 2015 è stato il tecnico del Pescara), sembrano orientati ad optare per un 4-2-3-1 con l'italo-brasiliano Nícolas tra i pali. Linea difensiva, da destra a sinistra, formata da Loiacono, dal brasiliano Thiago Cionek, dal greco Stavropoulos e Di Chiara. Sulla trequarti, davanti alla coppia di mediani composta da Crimi e Bianchi, agiranno Edera, l'italo-nigeriano Folorunsho ed il francese Ménez. Davanti, come unico punto di riferimento, Montalto.