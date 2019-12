Serie B, Pescara-Trapani: la prima di Castori sulla panchina dei siciliani

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Otto punti di differenza in classifica, due obiettivi diversi ed un allenatore all'esordio. Sono questi gli ingredienti principali del match di questo pomeriggio all'Adriatico tra i padroni di casa del Pescara ed il Trapani. Partiamo dai siciliani che arrivano in terra abruzzese con un nuovo tecnico in panchina, la nona sconfitta stagionale contro il Pisa ha segnato il destino di Francesco Baldini sostituito da Fabrizio Castori. L'esperienza dell'ex Carpi sarà fondamentale in una corsa salvezza che si annuncia accidentata e ricca di ostacoli mentre le altre provano a correre. Qualche rinforzo tra gli svincolati non è bastato per far rialzare la testa ai siciliani che nelle ultime due uscite hanno subito otto reti. Di contro il secondo miglior attacco della categoria, il Pescara sotto l'albero di Natale proverà a scartare una vittoria per far tornare il sorriso a squadra e Luciano Zauri. Soltanto due punti conquistati nelle ultime quattro sfide che hanno fatto scivolare il Pescara ad una sola lunghezza dalla zona playout.

COME ARRIVA IL PESCARA - Esperimento fallito quella della retroguardia a tre per Luciano Zauri che questo pomeriggio tornerà all'antico, sarà il 4-3-2-1 il modulo come per ammissione dello stesso tecnico. La buona notizia è il recupero di Palmiero con il mediano ex Cosenza che dopo un mese tornerà titolare in mezzo al campo e sarà affiancato da Memushaj e uno tra Busellato e Crecco. A trequarti agiranno il bomber Galano insieme a Machin mentre in attacco appare leggermente favorito Borelli rispetto a Riccardo Maniero. Proprio sull'ex Bari, Luciano Zauri in conferenza ha dichiarato: "Parte alla pari con tutti".

COME ARRIVA IL TRAPANI - Primo giorno di scuola per i siciliani di Fabrizio Castori, il fautore del miracolo Carpi proverà a ripetersi anche con il Trapani. Non eredita di certo una situazione abbastanza semplici, pochi i punti conquistati in questo girone d'andata e penultimi e due lunghezze dal Livorno fanalino di coda. Soprattutto a Carpi e Cesena lo stesso Castori ha utilizzato spesso il 4-4-2 ma per la gara di domani dovrebbe confermare il 3-5-2. Un ballottaggio per l'attacco, Biabiany ed Evacuo si giocano una maglia al fianco di Stefano Pettinari. In difesa ancora titolare Strandberg, assenti per infortunio invece Del Prete e Ferretti.