Serie B, Pescara-Vicenza: sfida per risalire la classifica, nel ricordo di Pablito

vedi letture

Calcio d'inizio alle ore 16. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW

La Serie BKT si appresta ad affrontare la prima fase cruciale della stagione, con sette turni di campionato in poco più di venti giorni: un vero tour de force che fornirà un quadro più dettagliato su ambizioni e valori effettivi delle venti squadre cadette. Tra i match dell'11ªgiornata in programma questo pomeriggio, c'è la sfida tra Pescara e Vicenza nel teatro dello stadio "Adriatico-Giovanni Cornacchia". Il cambio in panchina, con Roberto Breda al posto di Massimo Oddo, sembra aver giovato agli abruzzesi, che hanno espugnato il "Del Duca" di Ascoli nell'ultimo turno e cercano conferme tra le mura amiche per lasciarsi definitivamente alle spalle il periodo negativo. L'avversario è il Vicenza di Domenico Di Carlo, reduce dal pareggio casalingo contro il Cosenza e turbato dalla scomparsa di Paolo Rossi, ex-bomber biancorosso nonché ambasciatore e membro del consiglio di amministrazione della società di Via Schio. Caldio d'inizio alle ore 16, arbitra il fischietto emiliano Antonio Rapuano di Rimini.

COME ARRIVA IL PESCARA - Esordio più che soddisfacente sulla panchina dei Delfini per Roberto Breda: oltre ai tre punti, la trasferta di Ascoli ha messo in evidenza una squadra animata da tutt'altro spirito e che ora è chiamata a dare continuità sia in termini di prestazioni che di risultato. Per la sfida contro il Vicenza, il tecnico di Treviso dovrà fare i conti con alcune defezioni importanti nello scacchiere biancazzurro: oltre ai lungodegenti Asencio, Drudi, Masciangelo e Del Favero, non saranno a disposizione Busellato, Balzano e Nzita (reduci da fastidi muscolari). Torna Fernandes dopo aver scontato il turno di squalifica. Nel trio di difesa davanti a Fiorillo potrebbe giocare Guth con Bocchetti e Jaroszynski, meno probabile l’utilizzo di Antei che ad Ascoli è stato impiegato per uno scampolo di gara dopo quasi un anno di inattività a causa del grave infortunio al ginocchio. Crecco dovrebbe essere schierato come quinto di centrocampo sulla fascia mancina, con Bellanova a destra e Maistro, Valdifiori e Memushaj a formare la linea mediana. Il tandem offensivo sarà nuovamente composto da Galano e Ceter.

COME ARRIVA IL VICENZA - Sicuramente una partita diversa per i biancorossi, che partono per Pescara con il cuore appesantito dalla perdita di un simbolo del club qual'era Paolo Rossi. "Il nostro sogno era quello di raggiungere assieme la Serie A, ce la metteremo tutta per raggiungere questo obiettivo e quando lo faremo festeggeremo anche per lui". Queste le parole del tecnico Domenico Di Carlo alla vigilia della sfida contro gli abruzzesi, una trasferta che i veneti si apprestano ad affrontare senza ben sette elementi: non recuperano Bruscagin e Pasini, fuori dai convocati anche Longo oltre a Ierardi, Pontisso, Nalini e Vandeputte. Nel ruolo di terzino destro sarà impiegato Zonta, con Beruatto a sinistra e Padella-Cappelletti coppia centrale di difesa. In mediana ci sarà Rigoni (in vantaggio su Da Riva) al fianco di Cinelli, Guerra e Dalmonte presidieranno le corsie laterali. In attacco l'unico certo di una maglia è Meggiorini, ballottaggio Marotta-Gori per affiancare l'ex-Chievo. Meno chances per Jallow e Giacomelli, in ritardo di condizioni ma pronti a subentrare a gara in corso.