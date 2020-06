Serie B, Pettinari trascina il Trapani: 3-0 contro il Pordenone

Vittoria importantissima per il Trapani in ottica salvezza quella colta nell’anticipo della 30^ giornata di Serie B. La squadra di Castori infatti piega il Pordenone con un perentorio 3-0 che ammette poche repliche. Sblocca la gara Coulibaly, su assist di Piszczek dopo 34 minuti, ma è nella ripresa che i siciliani si scatenanto trascinati da un Pettinari in grande spolvero: l’attaccante segna infatti una doppietta in quattro minuti prima sfruttando un altro assist del compagno di reparto polacco, poi trasformando un calcio di rigore spiazzando Di Gregorio. Con questa vittoria il Trapani sale a -5 dalla salvezza, mentre il Pordenone frena ancora dopo il pari contro il Venezia.

Serie B, Giornata 30:

Ore 18:45:

Trapani-Pordenone 3-0 (34° Coulibaly, 58°, 52° Pettinari)

Ore 21:00

ChievoVerona-Spezia

Cremonese-Cosenza

Empoli-Benevento

V. Entella-Salernitana

Frosinone-Cittadella

Juve Stabia-Livorno

Perugia-Crotone

Pisa-Pescara

Venezia-Ascoli