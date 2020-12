Serie B, Pisa-Ascoli: Rossi recupera Brosco. Nerazzurri con Marconi dal 1'

vedi letture

Calcio d'inizio alle ore 17.00. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Pisa e Ascoli si affrontano questo pomeriggio (ore 17.00) all’Arena Garibaldi nel recupero della settima giornata di Serie B. La gara inizialmente prevista per il 7 novembre venne rinviata su richiesta del club marchigiano, causa Covid. Le due squadre tornano a sfidarsi dopo circa quattro mesi. Nello scorso torneo cadetto i toscani si imposero di misura grazie a una rete di Siega. La direzione di gara sarà affidata a Lorenzo Maggioni, della sezione di Lecco, che sarà coadiuvato dagli assistenti Trinchieri e Dei Giudici.

COME ARRIVA IL PISA – Altri 4 gol incassati dalla Spal per un totale di 24 al passivo in nove partite giocate. La difesa è di gran lunga la più perforata del campionato e sabato per la prima volta i nerazzurri non sono neppure riusciti a segnare rimediando il secondo ko consecutivo. La squadra di D’Angelo, terzultima a quota 7 con Cremonese e Pescara, insegue il primo successo in casa, dove finora ha ottenuto due pareggi e una sconfitta. Col rientro di Benedetti dalla squalifica si profila il ritorno alla linea a 4 ed il possibile rilancio sulla trequarti di Soddimo. Davanti riecco dal primo minuto Marconi, affiancato da Vido.

COME ARRIVA L’ASCOLI – La nuova esperienza sulla panchina del Picchio di Delio Rossi, subentrato una settimana fa all’esonerato Bertotto, è cominciata con una sconfitta al Del Duca per mano del Pescara. La formazione bianconera, ultima in classifica con 5 punti insieme alla Virtus Entella, non vince dal 20 ottobre e nelle ultime cinque uscite ha raccolto solo un punto, proprio contro i liguri. Indisponibili Malle, Kragl e Sabiri, non convocati per scelta tecnica Eramo e Quaranta. Ridotta la squalifica, al centro della difesa ci sarà Brosco con Sini confermato a sinistra. Scalpitano Cangiano e Chiricò.