Serie B, Pisa avanti in casa del Trapani al 45°. Eurogol di Moscardelli

© foto di Federico De Luca

Il Pisa chiude avanti di una rete la prima frazione della sfida contro il Trapani, posticipo della 16^ giornata di Serie B. Toscani subito avanti con Pinato che approfitta di un assist di Lisi per insaccare nell’angolo più lontano della porta di Carnesecchi dopo appena un minuto. Al 18° arriva il raddoppio nerazzurro con Moscardelli che in rovesciata trasforma un cross di Marin in rete. Il Trapani non molla e sfiore più volte il gol con Pettinari, Moscati, salvataggio miracoloso di Aya, e Nzola prima che Pettinari batta Gori in un’azione di mischia allo scadere del primo tempo.