© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La neopromosse e la favorita. L’open day del campionato di Serie B 2019-2020 mette di fronte due formazioni con obiettivi differenti ma tanto entusiasmo. Appuntamento questa sera alle 21 in un’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani che sarà gremita di pubblico e di gioia per una sfida che si preannuncia aperta a qualsiasi risultato.

COME ARRIVA IL PISA - La squadra Luca D’Angelo è al suo ritorno in cadetteria. I toscani hanno guadagnato la promozione al termine dei playoff nella passata stagione. “Niente barricate” ha detto in conferenza stampa ieri il tecnico Luca D’Angelo che non avrà a disposizione gli squalificati Meroni e Siega e gli infortunati Moscardelli, Liotti e Di Quinzio. In attacco possibile impiego di Marconi e Masucci che saranno i terminali offensivi nel 3-5-2 nerazzurro.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - I giallorossi di Filippo Inzaghi sono una delle grandi favorite del campionato. L’obiettivo dei campani ovviamente è il ritorno nella massima serie ma la stagione perfetta per arrivare al salto di categoria passa necessariamente per la sfida di Pisa che però non andrà sottovalutata. Pippo Inzaghi non avrà a disposizione Tuia e Goddard ma potrebbe schierare il tridente offensivo formato da Insigne, Coda e Armenteros.