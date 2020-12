Serie B, Pisa-Chievo Verona: D'Angelo punta al sorpasso su Aglietti

In Serie B si gioca ogni tre giorni ed è già tempo di tornare in campo per la quattordicesima giornata, aperta ieri dal successo della Salernitana nell’anticipo con la Virtus Entella. Alle ore 19 il Pisa ospita il Chievo Verona. Le due squadre sono divise in classifica da due punti: 19 quelli dei gialloblu, 17 per i nerazzurri. In parità e con identico risultato (1-1) sono terminati gli altri due confronti in Toscana: il primo sempre nel torneo cadetto risalente alla stagione 2007/08, mentre quello più recente è di dieci mesi fa con il botta e risposta tra Meggiorini e Lisi. Direzione arbitrale affidata a Santoro, della sezione di Messina, coadiuvati dagli assistenti Preti e Colarossi.

COME ARRIVA IL PISA – Tre vittorie nelle ultime quattro partite e porta inviolata da oltre 300 minuti. Dopo il doppio ko con Cittadella e Spal la squadra di D’Angelo ha svoltato e nell’ultimo turno è riuscita nell’impresa di sbancare per la prima volta nella propria storia il Via del Mare, dominando il Lecce in un match senza storia vinto con tre reti di scarto. L'infortunato di lungo corso Varnier rimane l’unico indisponibile per mister D’Angelo che ritrova Mazzitelli, al rientro dalla squalifica. Il centrocampista di proprietà del Sassuolo è pronto a riprendere il proprio posto davanti alla difesa. Marconi scalpita per tornare titolare.

COME ARRIVA IL CHIEVO – Clivensi in serie positiva da tre gare ma reduci da due pareggi consecutivi (Spal, Empoli) e con una sola vittoria ottenuta nelle ultime sei giornate (3-0 sulla Reggina). Aglietti dovrà are a meno di Renzetti, fermato dal giudice sportivo, che verrà sostituito da Cotali. Possibile turno di riposo per Gigliotti: Leverbe si candida per affiancare Rigione al centro della difesa. Ciciretti e Garritano saranno gli esterni di centrocampo con Obi in cabina di regia, insieme a uno tra Palmiero e Viviani. Tante opzioni in attacco dove si potrebbe rivedere inizialmente il tandem composto da Djordjevic e Fabbro.