Serie B, Pisa-Cittadella - Venturato ritrova capitan Iori

Calcio d'inizio alle ore 18:45. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TUTTOmercatoWEB.com

Nella 32ª giornata della Serie BKT 2019/2020 il Pisa del tecnico Luca D'Angelo affronta il Cittadella del tecnico Roberto Venturato presso lo Stadio "Arena Garibaldi-Romeo Anconetani" di Pisa.

COME ARRIVA IL PISA - I nerazzurri sono attualmente al 9° posto in classifica della Serie B con 43 punti e, nell'ultimo turno di campionato, hanno vinto 2-1 fuori casa contro lo Spezia (Spezia-Pisa 1-2, 29 giugno 2020).

D'Angelo, che cerca il quarto risultato utile consecutivo e la terza vittoria di fila, dovrebbe scendere in campo con un 3-4-1-2 con Gori tra i pali. Linea difensiva a tre, da destra a sinistra, composta da Caracciolo, Benedetti e Pisano. In mediana, sempre da destra a sinistra, agiranno Belli, Gucher, Marin e De Vitis (Pinato non è al 100%). Davanti, alle spalle del tandem Marconi-Vido, vestirà i panni del trequartista Soddimo.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - I granata, che sono momentaneamente al 3° posto con 52 punti, sono reduci dalla vittoria casalinga 2-0 contro il Perugia (AS Cittadella vs AC Perugia Calcio 2-0, 29 giugno 2020).

Venturato, il quale recupera ben quattro giocatori squalificati in vista della trasferta di Pisa (Branca, Gargiulo, Iori e Perticone), sembra orientato a schierare il consueto 4-3-1-2 con Paleari in porta. Difesa, da destra a sinistra, formata da Mora, Adorni, Camigliano e Rizzo. Centrocampo, sempre da destra a sinistra, composto da Vita, Iori e Proia. In attacco, dietro la coppia Diaw-De Marchi, il trequartista sarà D'Urso.

PROBABILI FORMAZIONI

Pisa-Cittadella

PISA (3-4-1-2): Gori; Caracciolo, Benedetti S., Pisano; Belli, Gucher, Marin, De Vitis; Soddimo; Marconi, Vido.

A disp.: Perilli, Birindelli, Pompetti, Siega, Moscardelli, Minesso, Meroni, Pinato, Varnier, Masucci, Ingrosso, Fabbro.

All.: D'Angelo.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Mora, Adorni, Camigliano, Rizzo; Vita, Iori, Proia; D'Urso; Diaw, De Marchi.

A disp.: Maniero, Benedetti A., Frare, Perticone, Rosafio, Gargiulo, Branca, Pavan, Panico, Luppi, Stanco.

All.: Venturato.

Arbitro: Sig. Antonio Di Martino di Teramo.

Assistente 1: Sig. Michele Grossi di Frosinone.

Assistente 2: Sig. Gamal Mokhtar di Lecco.

Quarto Ufficiale: Sig. Alessandro Prontera di Bologna.