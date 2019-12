Serie B, Pisa-Cosenza: nerazzurri a caccia dei play-off

Sarà una gara di fondamentale importanza nelle dinamiche della corsa play-off e di quella play-out questo Pisa-Cosenza. Da un lato, infatti, i nerazzurri proveranno a non perdere campo e a proseguire nel loro momento magico, mentre i calabresi tenteranno di ritrovare punti dopo la sconfitta casalinga arrivata per mano del Pordenone durante lo scorso turno di campionato. Insomma, una partita che tanto dirà anche in ottica post-season, quando si è ormai giunti agli sgoccioli di questo girone di andata che tante sorprese ha regalato tra neopromosse alla ricerca delle vette più alte della classifica e conferme che hanno un po' stentato nonostante degli organici di tutto rispetto.



COME ARRIVA IL PISA - Mancherà ancora bomber Marconi tra i toscani, con mister D'Angelo che dovrebbe ancora affidarsi all'eterno Moscardelli in avanti. Out anche Masucci, probabile tandem di trequartisti formato da Gucher e Pinato. Possibili outsider Fabbro, Minesso e Siega, mentre a centrocampo sarà ancora De Vitis a dettare i tempi della manovra.

COME ARRIVA IL COSENZA - Possibile chance dal primo minuto per Lazaar tra i rossoblu. Il terzino italo-marocchino, reduce da un gran gol contro il Pordenone, insidia l'out di D'Orazio e Legittimo. Ancora confermato Greco come play basso, attacco formato dagli intoccabili Riviere e Baez con ballottaggio tra Machach - favorito e in evidenza contro i ramarri - e Carretta.