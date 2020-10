Serie B, Pisa-Cremonese: Bisoli a caccia dei primi punti, D'Angelo vuole continuità

Con i posticipi della domenica si chiude la seconda giornata del campionato di Serie B: nel pomeriggio all'Arena Garibaldi di Pisa andrà in scena la sfida tra i neroazzurri padroni di casa e la Cremonese. La formazione allenata da mister Luca D'Angelo arriva alla gara forte della vittoria in Coppa Italia contro la Juve Stabia, risultato che ha dato continuità al pareggio colto contro la Reggiana nella prima di campionato. Anche i grigiorossi arrivano da una vittoria rotonda in Coppa Italia, ottenuta contro l'Arezzo, mentre nella prima giornata gli uomini di Bisoli erano inciampati nell'ostacolo Cittadella sul terreno di casa dello Zini, perdendo 2-0.

COME ARRIVA IL PISA - Non dovrebbero esserci novità di rilievo nella formazione di D'Angelo rispetto all'undici della prima giornata: sarà in campo dal primo minuto uno degli ex della sfida, Danilo Soddimo, in veste di trequartista nel 4-3-1-2 alle spalle degli attaccanti Marconi e Vido. A centrocampo ballottaggio tra Mazzitelli e Siega, mentre dovrebbero essere confermati Marin e Gucher. Recuperati tutti gli acciaccati, restano indisponibili soltanto Meroni ed Alberti.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Qualche defezione più pesante in casa grigiorossa, dove un virus ha messo fuori causa Gianluca Gaetano, grande protagonista in Coppa con l'Arezzo, e il terzo portiere Zaccagno. Nel 4-3-1-2 di Bisoli il posto da rifinitore dietro le punte, Ceravolo e Ciofani, dovrebbe essere di Buonaiuto, ma non si esclude un impiego a sorpresa del giovane Ghisolfi, che ha ben figurato contro i toscani. In difesa tornerà la coppia centrale Ravanelli-Terranova, mentre a centrocampo Castagnetti è in vantaggio su Gustafson per una maglia da titolare.