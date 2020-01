Serie B, Pisa-Juve Stabia: momenti opposti per le due squadre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nessuna vittoria nelle ultime quattro, quattro successi nelle ultime cinque. Stanno vivendo momenti diametralmente opposti Pisa e Juve Stabia, protagoniste della sfida all’Arena Garibaldi valida per la ventunesima giornata di Serie B. Con una striscia strepitosa, le “Vespe” sono riuscite a lasciarsi alle spalle la zona pericolo e fare capolino ai margini di quella playoff, operando anche il sorpasso al Pisa che si è tenuto per tutto il girone di andata sopra la linea di galleggiamento.

In casa neroazzurra scalda i motori in vista del rientro bomber Marconi, che dovrebbe partire dalla panchina. La coppia d’attacco di Luca D’Angelo sarà formata da Vido e Masucci, supportati da Danilo Soddimo all’esordio dal primo minuti. Linea mediana che dovrebbe essere formata da Marin, Gucher e Pinato mentre in difesa, davanti a Gori, Lisi e Birindelli saranno gli esterni e Benedetti (febbricitante) e De Vitis i centrali dopo la partenza di Aya. Assenti in casa neroazzurra, oltre allo squalificato Siega, anche Meroni, Ingrosso e Varnier.

Sei, invece, gli indisponibili per Caserta: Tonucci, Cissè, Mastalli, Buchel, Russo e lo squalificato Canotto. Tra i pali possibile esordio per l’ex Provedel, difesa a quattro con Ricci, Troest, Fazio e Vitiello. A centrocampo con Addae, ci saranno Calò e Izco, in attacco con Forte, anche Rossi e Bifulco.

Dirige Valerio Marini della Sezione di Roma1. 27 i punti in classifica per gli ospiti, 25 quelli dei toscani che punteranno al doppio obiettivo: tornare alla vittoria e centrare il controsorpasso in classifica.