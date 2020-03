Serie B, Pisa-Livorno: tante le assenze, ma nel derby ci si gioca tutto

Il 28° turno di Serie B mette di fronte Pisa e Livorno per il derby toscano. Due squadre che arrivano all'appuntamento in un momento non proprio eccezionale, soprattutto per gli ospiti. I nerazzurri ultimamente hanno subito tanti gol negli ultimi minuti, gli amaranto invece sono ultimi in classifica e hanno un bisogno disperato di punti. Arbitrerà Livio Marinelli.

COME ARRIVA IL PISA - La squadra di D'Angelo deve riprendersi dalla sconfitta contro il Crotone e lo farà dovendo fare a meno di Belli, Marin e Siega ma ritrovando Fabbro e Birindelli. Nel 4-3-1-2 nerazzurro in porta ci sarà Gori, con Pisano, Caracciolo, Benedetti e Lisi in difesa. Centrocampo a tre formato da Gucher, De Vitis e Pinato, mentre dovrebbe essere Soddimo ad agire dietro a Marconi e Masucci.

COME ARRIVA IL LIVORNO - Breda dovrà affrontare il Pisa senza Stoian, Mazzeo, Morganella, Brignola e Trovato, ma almeno potrà di nuovo contare su Zima e Morelli. Nel 3-4-3 ci sarà Plizzari in porta, Bogdan, Di Gennaro e Silvestre in difesa mentre i due a centrocampo saranno Luci e Agazzi. Sulle fasce Del Prato e Porcino, mentre il tridente sarà formato da Marras, Ferrari e Marsura.