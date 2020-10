Serie B, Pisa-Monza: a caccia del primo successo. Ma Brocchi è travolto dal Covid-19

Fischio d'inizio alle ore 21.00. Live, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti su TMW

Non è un campionato per pigri. Assolutamente. La Serie B torna subito in campo, a distanza di tre giorni dall'ultima giornata, con un turno infrasettimanale che promette scintille. Tra i match più interessanti in programma c'è quello dell'Arena Garibaldi tra Pisa e Monza, due squadre che fin qui non hanno ancora carburato e che per ora stazionano ancora nella parte destra della classifica, senza successi messi a referto in quest'avvio di stagione.

COME ARRIVA IL PISA -. Reduce dal pesante poker rimediato all'Arechi da una Salernitana in palla, il Pisa non ha neanche il tempo di metabolizzare la sconfitta che è chiamato a scendere di nuovo in campo. Può essere un bene, vista la voglia di riscatto che sicuramente pervade gli uomini di D'Angelo. Campanelli d'allarme in difesa, ma buone sensazioni dall'attacco nell'ultimo match, ma adesso è arrivato il momento di trovare la prima vittoria dell'annata. E per farlo l'allenatore nerazzurro potrà contare su due importanti elementi in più: Varier e Marin, negativizzatisi all'ultimo tampone, saranno lanciati subito dal primo minuto rispettivamente in difesa e a centrocampo. L'unico assente dovrebbe essere il portiere Loria, anche se è in dubbio anche Vido. Quest'ultimo potrebbe recuperare almeno per la panchina, ma i titolari in attacco dovrebbero essere Marconi e Palombi, supportati da Soddimo. Nel 4-2-3-1 di D'Angelo sulle fasce spazio a Lisi e Birindelli.

COME ARRIVA IL MONZA - Travolto dal Covid-19, il Monza viene da un turno di stop e quindi si presenterà all'Arena Garibaldi un po' più riposato. Magra consolazione, viste le condizioni deprecabili della rosa. Lo scorso weekend il club di Berlusconi e Galliani ha chiesto - come da regolamento - il rinvio della partita con il Vicenza a causa di sette calciatori risultati positivi. Alcuni di questi, per fortuna, sono già guariti: il portiere Di Gregorio e gli azzurrini Frattesi e Colpani. Sarà comunque emergenza, viste le assenze di Lamanna, Bettella, Sampirisi, Marin, Rigoni e Maric. Modulo a specchio, solito 4-2-3-1, con interpreti differenti. C'è Boateng che scalpita per la prima da titolare, ma in attacco dovrebbero essere preferiti Mota e Finotto, supportati da Machin. In difesa Augusto, Paletta, Bellusci e Donati. In mediana Armellino e Barillà a fare da mezzali, Fossati dovrebbe essere il vertice basso.