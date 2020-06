Serie B, Pisa-Pescara: la salvezza in palio nel match dell'Arena Garibaldi

Fischio d'inizio alle ore 21. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Mettere fieno in cascina in vista del finale di campionato. E' l'obiettivo di Pisa e Pescara, in campo questa sera alle ore 21 per la 30a giornata di campionato. Gli abruzzesi sono undicesimi in classifica con 38 punti a pari merito con l’Entella e con una lunghezza di vantaggio proprio dai nerazzurri toscani. La zona retrocessione non è poi così distante, quattro punti per la squadra di D’Angelo e cinque per quella di Legrottaglie. Ecco perchè la sfida dell’Arena Garibaldi può risultare sicuramente interessante.

COME ARRIVA IL PISA - I nerazzurri hanno ripreso il campionato con un pareggio in quel di Salerno ma fra le mura amiche hanno vinto le ultime due partite prima del lockdown, entrambe per 1-0 contro Livorno e Perugia. Luca D'Angelo dovrebbe schierare la sua squadra con il 4-3-1-2 con Moscardelli che potrebbe partire dalla panchina affidando l’attacco alla coppia formata da Marconi e Masucci. In difesa dovrebbe essere sicuro una maglia da titolare per Antonio Caracciolo.

COME ARRIVA IL PESCARA - Il Pescara ha ripreso la stagione con un successo casalingo contro la Juve Stabia che ha interrotto la striscia negativa di due sconfitte di fila e di un successo in cinque gare prima dello stop dei campionati. Lontano dall'Adriatico sono arrivate quattro battute d’arresto in altrettante gare con l’ultimo successo che risale a gennaio a Udine contro il Pordenone. Mister Legrottaglie non avrà a disposizione l’infortunato Balzano, sostituito da Masciangelo. In attacco dovremmo vedere il tandem formato da Galano e Pucciarelli.