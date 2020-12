Serie B, Pisa-Pescara: si sfidano le peggiori difese del campionato

Calcio d'inizio alle ore 21.00. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

La Serie B torna in campo per l’ultimo turno infrasettimanale del 2020. La dodicesima giornata, iniziata ieri sera con l’anticipo Reggina-Venezia, proseguirà oggi con le altre nove gare in programma. Alle ore 21 il Pisa riceve la visita del Pescara. Si affrontano le due peggiori difese del torneo: 25 le reti incassate dai toscani, solo una però negli ultimi 180', tre in meno per gli abruzzesi. Nella passata stagione la sfida venne decisa da una rete in pieno recupero di Soddimo. Direzione arbitrale affidata a Daniele Paterna, della sezione di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Schirru.

COME ARRIVA IL PISA – La squadra di D’Angelo si presenta alla terza partita di fila in casa dopo aver vinto quelle contro Ascoli e Pordenone, superato di misura sabato grazie al primo gol in maglia nerazzurra di Simone Palombi. Con questo doppio successo Gucher e compagni si sono messi alle spalle il momento più difficile di questa prima parte di stagione, riportandosi in una zona di classifica più tranquilla. Senza Varnier infortunato e Marin, squalificato, resta in dubbio anche la presenza di De Vitis. Confermato il 4-3-1-2 con Vido trequartista e il rilancio di Birindelli, Siega e Marconi dal 1'.

COME ARRIVA IL PESCARA – La gioia per i tre punti conquistati al Del Duca nel giorno del debutto di Roberto Breda sulla panchina del Delfino è stata subito sostituita dall’amarezza per la sconfitta rimediata in casa con il Vicenza, l’ottava in undici giornate. Nessuno ha perso così tanto in questo primo scorcio di campionato. Il tecnico biancazzurro recupera Nzita ma deve rinunciare a Balzano e Busellato. Avanti con la difesa a tre: sulla destra rientra Bellanova al posto di Omeonga. Ballottaggio Antei-Guth per affiancare Bocchetti e Scognamiglio in difesa. Davanti Ceter e Galano.