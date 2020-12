Serie B, Pisa-Pordenone: Vido torna titolare. Tesser senza Berra

Calcio d'inizio alle ore 14.00. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

L’undicesima giornata del campionato di Serie B, cominciata ieri sera con due anticipi, si completerà oggi con le altre otto partite in programma. Alle 14, all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, va in scena la sfida fra Pisa e Pordenone. Terzo confronto in match ufficiali tra le due squadre, dopo quello dello scorso anno nel quale i toscani si imposero per 2-0 grazie alla doppietta di Marconi e quello nella semifinale playoff di Serie C della stagione 2015/16 quando la squadra allora allenata da Gattuso vinse 3-0 staccando il pass per la finale poi vittoriosa col Foggia di De Zerbi. Direzione di gara affidata a Marco Serra, della sezione di Torino, coadiuvato dagli assistenti Tardino e Massara.

COME ARRIVA IL PISA – Dopo due sconfitte consecutive con quattro reti al passivo i nerazzurri si sono riscattati centrando il primo successo casalingo nel recupero con l’Ascoli, arrivato in rimonta. Tornano tra i convocati Meroni e De Vits mentre Varnier resta l’unico indisponibile per D’Angelo che confermerà Benedetti al fianco di Caracciolo rilanciando dal primo minuto Birindelli, Gucher e Vido, protagonisti martedì subentrando dalla panchina. L’attaccante di proprietà dell’Atalanta potrebbe essere riproposto come trequartista alle spalle di Marconi e uno tra Masucci e Sibilli.

COME ARRIVA IL PORDENONE – Neroverdi in serie positiva da sei partite: due vittorie e quattro pareggi, l’ultimo dei quali nel posticipo con l’Empoli terminato senza reti. Oltre al lungodegente Gavazzi, Tesser dovrà fare a meno di Falasco e Berra, infortunatosi lunedì sera e costretto a dare forfait. Al suo posto giocherà Vogliacco, con Bassoli a far coppia con Camporese al centro della difesa. Non dovrebbero esserci novità invece in mediana con la conferma del trio formato da Magnino, Calò e Pasa così come in attacco, dove Ciurria assisterà le due punte Diaw e Musiolik.