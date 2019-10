Serie B, Pisa-Salernitana - Belli titolare, scelte obbligate per Ventura

Giampiero Ventura

© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Secondo turno infrasettimanale della stagione in Serie B, arrivata ormai alla sua decima giornata. Il turno, tra le altre gare, prevederà l'interessante match dell'Arena Garibaldi tra Pisa e Salernitana: le due squadre arrivano all'incontro separate di cinque punti, coi granata che viaggiano a quota 15 a tre lunghezze dalla vetta, e i toscani a quota 10 appena al di sopra della zona retrocessione. Entrambe le compagini avranno voglia di riscatto, essendo la Salernitana reduce dall'ennesimo pareggio beffa casalingo contro il Perugia e venendo i nerazzurri dall'amara sconfitta nel sentitissimo derby contro il Livorno. A dirigere la gara sarà il signor Giacomo Camplone della sezione di Pescara.

COME ARRIVA IL PISA - Nerazzurri quasi al completo, eccetto l'indisponibile Varnier. Mister D'Angelo, che può contare sul recupero di De Vitiis, dovrebbe riproporre il 3-5-2, con qualche novità rispetto a Livorno. In difesa Aya e Meroni viaggiano verso la riconferma, mentre Benedetti potrebbe lasciare il posto ad Ingrosso. Sulle corsie laterali verso il rientro dal primo minuto per Belli a destra, con Lisi confermato sul versante opposto, mentre in mediana l'unico certo del posto appare Gutcher. In avanti potrebbe essere Fabbro ad affiancare Marconi, con Masucci verso la panchina.



COME ARRIVA LA SALERNITANA - Nessun recupero per mister Ventura, che resta in piena emergenza, date le assenze di Billong, Mantovani, Heurtaux, Firenze, Cicerelli e Giannetti. Ancora una volta scelte obbligate e pochissimo turn-over: davanti a Micai la solita linea a tre composta da Karo, Migliorini e Jaroszynski; in mediana l'inossidabile capitan Di Tacchio sarà affiancato da Odjer e Maistro, mentre sulle corsie laterali ci saranno Kiyine e destra e Lopez a sinistra; in avanti confermato il tandem Djuric-Jallow.