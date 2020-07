Serie B, Pisa-Trapani: toscani con il sogno play-off, caos societario per i granata

Corsa play-off e corsa play-out: così Pisa e Trapani si giocano le ultime speranze per raggiungere i propri obiettivi stagionali. La formazione di Luca D’Angelo vuole provare ad agguantare il treno per gli spareggi promozione, dall’altra parte i siciliani continuano la rincorsa sulla Juve Stabia, distante tre lunghezze, per tentare di non retrocedere ma almeno di giocarsi tutto in una sfida secca. Anche se il momento societario non è dei migliori: gli stipendi non arrivano, i giocatori hanno messo in mora la società. L’appuntamento è per questa sera alle ore 21 allo stadio Arena Garibaldi, l’arbitro dell’incontro sarà Ivan Robilotta della sezione di Sala Consilina.

COME ARRIVA IL PISA – Un’unica sconfitta nelle sei partite post-lockdown, il Pisa è tornato in piena corsa per i play-off: l’ultimo posto, attualmente occupato dall’Empoli, è distante appena un punto. Ci sarà però un’assenza pesante, Soddimo infatti è stato fermato per un turno per somma di ammonizioni. E in infermeria restano Masucci e Belli, con Benedetti, Pisano, Pinato e Vido diffidati. D’Angelo dovrebbe schierare i suoi con un 3-5-2, dove i due riferimenti offensivi saranno Vido e Marconi. Sulle fasce spazio a Pisano e Lisi, nel terzetto arretrato sono favoriti Ingrosso-Varnier-Birindelli, in mediano ecco Gucher, De Vitis e Siega.

COME ARRIVA IL TRAPANI – E’ la squadra più in forma da quando è ripreso il campionato: 12 punti in sei partite, con tanto di vittoria contro la corazzata Benevento, imbattibilità che prosegue da 10 turni e zona play-out che si è avvicinata sensibilmente, la Juve Stabia infatti è distante solo una lunghezza. Ecco perché la squadra di Fabrizio Castori partirà per la Toscana con fiducia e consapevolezza nei propri mezzi: il 3-5-2 non si tocca, davanti sarà Dalmonte ad affiancare Pettinari. Davanti al portiere Carnesecchi dovrebbero agire Buongiorno, Pagliarulo e Scognamillo, mediana a cinque formata da Kupisz, Luperini, Taugordeau, Coulibaly e Grillo. Sullo sfondo, però, la grave situazione del club: essendo saltati gli accordi per gli stipendi di aprile, i giocatori hanno deciso di mettere in mora la società a 24 ore dalla sfida contro il Pisa.