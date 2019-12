Serie B, poker Cittadella. Empoli vince in rimonta, bene lo Spezia

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Si sono da poco concluse le gare delle 15.00 del 15° turno di serie B. Bellissima partita fra Cittadella e Salernitana, con i padroni di casa che si sono imposti per 4-3. A nulla è servito il forcing finale della squadra di Ventura. L'Empoli vince in rimonta contro l'Ascoli con la rete in pieno recupero di La Gumina, che dopo aver fallito un calcio di rigore, si è fatto decisamente perdonare. Vittoria dello Spezia contro il Livorno, mentre Pescara-Venezia è terminata 2-2.

Cittadella-Salernitana 4-3 (21' Djuric, 29' e 42' Diaw, 31' Benedetti, 70' D'Urso, 78' Giannetti, 80' Kiyine)

Empoli-Ascoli 2-1 (24' Brosco, 58' Balkovec, 90+4' La Gumina)

Pescara-Venezia 2-2 (11' Galano, 48' Machin, 70' aut.Kastrati, 89' Aramu)

Spezia-Livorno 2-0 (33' Ragusa, 75' Mastinu)