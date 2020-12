Serie B, Pordenone-Brescia: Dionigi per confermare il trend, Tesser vuole la vittoria

Sfida importante quella che vedrà sfidarsi Pordenone e Brescia. Le due squadre sono indietro in classifica, entrambe con 13 punti. Una posizione non consona alle ambizioni di inizio stagione, soprattutto per le Rondinelle. Entrambi gli allenatori vogliono vincere per risollevarsi e dare nuova energia per questo trittico di partite ravvicinate.

COME ARRIVA IL PORDENONE - Tesser vuole la vittoria a tutti i costi. Lo ha detto chiaramente anche nella conferenza della viglia. Sono 22 i convocati del tecnico che visti i tanti impegno ravvicinati potrebbe fare ampio turnover. Confermato il 4-3-1-2 con Musiolik e Diaw che dovrebbero formare la coppia d'attacco. Alle loro spalle favorito Mallamo.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Dionigi non ha avuto molto tempo per preparare questa partita. Possibile il 4-3-3 con Torregrossa punto di riferimento in attacco con accanto Ragusa e Spalek. Martella dovrebbe essere il titolare a sinistra.