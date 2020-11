Serie B, Pordenone-Chievo: ramarri e clivensi a caccia di continuità

Nel fine settimana torna la Serie B, con le partite valide per la 7^ giornata. Tra i match in programma oggi figura Pordenone-Chievo, due squadre reduci da un turno di campionato. Entrambe le compagini vogliono continuare a fare bene, per occupare stabilmente la parte alta della classifica e puntare quantomeno ai playoff come nella passata stagione. Appuntamento alle ore 14.00 allo stadio Guido Teghil di Lignano, dirige la sfida il Sig. Alessandro Prontera di Bologna.

COME ARRIVA IL PORDENONE – Dare continuità al successo ottenuto contro l’Ascoli. Questo è l’obiettivo del Pordenone, caricato a mille dopo la prima vittoria in campionato. Tre punti che danno fiducia alla compagine neroverde, protagonista di un inizio di campionato con più ombre che luci. Un successo contro il Chievo, primo a pari punti con Empoli e Frosinone, darebbe ulteriore autostima ad una squadra che ha ampi margini di miglioramento. In vista del match contro i gialloblù, il tecnico dei ramarri Attilio Tesser dovrebbe schierare la sua squadra con il 4-3-1-2. Out Scavone, il suo posto in mediana dovrebbe essere preso da Misuraca. In avanti, confermato Ciurria dietro alla coppia Butic-Diaw.

COME ARRIVA IL CHIEVO – Non abbassare la guardia. Il tecnico del Chievo Alfredo Aglietti non ha dimenticato quanto successo in più occasioni nella scorsa stagione, quando i gialloblù venivano puntualmente sconfitti nel momento in cui giocavano al di sotto delle loro possibilità. Una dinamica che non deve ripetersi contro il Pordenone, squadra che un anno fa ha fatto soffrire i veneti sia all’andata che al ritorno. Battere la squadra di Tesser significherebbe conquistare la quinta vittoria consecutiva, arrivando alla sosta da capolista (solitaria o con altre squadre). Un obiettivo che Aglietti intende raggiungere con il solito 4-4-2. Per la mediana torna a disposizione Viviani, che si contenderà con Zuelli il posto accanto a Palmiero. In avanti dovrebbe essere confermato il tandem Fabbro-Djordjevic, con Margiotta e De Luca pronti a subentrare.