Serie B, Pordenone-Cittadella: gara speciale per Diaw, moduli speculari

Entrambi alla ricerca del riscatto dopo le sconfitte contro Juve Stabia e Cosenza, i Ramarri del Pordenone ospitano alla Dacia Arena i granata del Cittadella, una delle formazioni che ambiscono alla zona play-off, ma che in questo avvio di campionato non ha ancora trovato la continuità sperata. Da parte sua il Pordenone è senza dubbio una delle sorprese tra le neopromosse, e in appena 8 giornate può già vantare "vittime" illustri come il Frosinone, l'Empoli e lo Spezia, e pareggi prestigiosi contro Benevento e Chievo. Fortino della squadra di Tesser, l'ex Stadio Friuli ha regalato al Pordenone 10 punti sugli 11 raccolti finora, mentre il Cittadella è in perfetto equilibrio con 6 punti nelle gare in casa e altrettanti in trasferta. Sarà inoltre una partita speciale per il bomber dei veneti Davide Diaw, che per la prima volta giocherà da professionista nello stadio della sua Udine.

COME ARRIVA IL PORDENONE - Il primo vero passo falso da inizio campionato è arrivato in quel di Castellammare, contro una Juve Stabia che nel giro di nemmeno mezz'ora ha annichilito i neroverdi, incapaci di andare oltre il momentaneo 1-1 di Misuraca. L'occasione per rifarsi arriva proprio tra le mura amiche, ma Tesser sa che non sarà una gara semplice: "Il Cittadella ha costruito uno spirito di squadra fantastico: giocano con personalità e aggressività per tutti i 90', sarà una battaglia. Lo spirito di squadra è però anche la nostra forza, siamo simili da questo punto di vista". Sul fronte formazione, l'allenatore ha anticipato le assenze di Pobega, Chiaretti e Almici. Nell'abituale 4-3-1-2, Semenzato dovrebbero andare a posizionarsi sulla destra in mancanza di Almici, mentre le certezze a centrocampo si chiamano Burrai e Gavazzi, che dovrebbe agire sulla trequarti. Pasa si candida per una maglia da titolare, mentre in attacco spazio a Strizzolo e a Monachello.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - La sconfitta contro il Cosenza ha lasciato un po' di malcontento nella squadra, che sperava di rafforzare la sua posizione in graduatoria, mentre si vede ancora stazionare a centro classifica. Per gli uomini di Venturato la gara di Udine sarà un test importante per verificare le effettive ambizioni granata, ma diverse defezioni rischiano di mettere in difficoltà il tecnico nella scelta della formazione. Mancheranno infatti Perticone, Frare, De Marchi, Vrioni e Gargiulo. Nel 4-3-1-2 speculare a quello neroverde, Adorni dovrebbe tornare al centro della difesa, con Ghiringhelli regolarmente a destra e Benedetti sulla sinistra. Al centro Vita, Iori e Branca alle spalle di Luppi, mentre in attacco Diaw-Celar dovrebbe essere la coppia confermata. "Siamo una squadra che ha valori e capacità importanti che ogni tanto si addormenta e non riesce e a esprimere le proprie potenzialità adeguatamente" ha dichiarato Venturato alla vigilia. L'occasione per dimostrarsi vivi e combattivi è proprio questa.