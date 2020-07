Serie B, Pordenone-Cosenza: ultima spiaggia per i calabresi di Occhiuzzi

Rush finale in Serie B con la disputa della trentacinquesima giornata: al "Nereo Rocco" di Trieste, con calcio d'inizio alle ore 21, scendono in campo Pordenone e Cosenza, due squadre a caccia di punti importanti per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi. Da una parte ci sono i neroverdi di Attilio Tesser, quarti in classifica, che cercano una vittoria per restare al passo delle "big" dopo essersi visti sfuggire l'ultima chance di promozione diretta nel ko di Crotone; dall'altra i calabresi di Roberto Occhiuzzi che, da penultimi in graduatoria, hanno assolutamente bisogno di vincere per provare a centrare i playout che, al momento, distano quattro lunghezze.

COME ARRIVA IL PORDENONE - Dopo aver saltato gli appuntamenti con Pisa e Crotone, torna a disposizione Michele Di Gregorio: l'estremo difensore di scuola Inter, però, potrebbe lasciare nuovamente spazio a Bindi viste le condizioni fisiche non ancora ottimali. Confermato il 4-3-1-2 per i "Ramarri", ma resta qualche dubbio su quelli che saranno gli interpreti: Semenzato potrebbe sostituire Vogliacco sulla corsia di destra, Camporese e Barison i due centrali (indisponibile Bassoli, così come Strizzolo) con De Agostini sulla fascia opposta. Burrai e Pobega con Misuraca a centrocampo (dalla panchina scalpita Mazzocco), Gavazzi favorito su Tremolada per il ruolo di trequartista dietro alle due punte Ciurria e Bocalon.

COME ARRIVA IL COSENZA - La classifica comincia a pesare: 34 punti conquistati in stagione, equamente divisi tra gare interne ed esterne, fanno dei rossoblu la seconda peggior squadra del torneo dopo la "matricola" Livorno. L'ultima affermazione con il Perugia ha dato fiducia agli uomini di Occhiuzzi che, stasera, non potranno fallire per alcun motivo: una sconfitta, di fatto, significherebbe retrocessione diretta in Serie C. Out Machach, Pierini e Asencio mentre torna tra i convocati Perina, il quale dovrebbe comunque essere rimpiazzato da Saracco in porta nel 3-4-1-2. Bahlouli è il principale indiziato a giocare a supporto di Baez e Rivière, anche se non è da escludere l'impiego dell'ex Cremonese Carretta. Idda, Capela e Legittimo saranno i tre centrali difensivi, Bruccini-Sciaudone in mezzo con Corsi e Bittante sulle fasce (favoriti rispettivamente su Casasola e D'Orazio).