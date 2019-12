Serie B, Pordenone-Cremonese: la sfida delle previsioni sbagliate

Al momento della composizione dei calendari, si pensava che questa sfida avrebbe messo di fronte una squadra in lotta per salvezza, il Pordenone, e un’altra in piena corsa per la promozione in Serie A, la Cremonese. Tali erano gli obiettivi di queste due squadre a inizio anno. Oggi, che si giocherà la gara (19° giornata), possiamo dire che la previsione si è rivelata giusta, perché si affrontano la 2° in classifica e la 15° . Soltanto che i ruoli si sono invertiti perché è il Pordenone di Tesser a viaggiare con un ritmo da Serie A, mentre la Cremonese, nonostante una campagna acquisti importante, è a pari punti (21) con la Juve Stabia, che occupa l’ultimo posto nei playout. Si è capovolto tutto in pochi mesi e tutto potrà ancora cambiare perché la Serie B è bella, lunga e imprevedibile. Allora non sarà scontato neanche l’esito del match di oggi, in programma alle ore 15.00 alla ‘Dacia Arena’ di Udine. Arbitrerà il sig. Serra.

COME ARRIVA IL PORDENONE - Non sarà un Natale che verrà dimenticato facilmente dalla squadra di Tesser, sconfitta per 4-0 dalla Salernitana nel match giocato lo scorso 26 dicembre. Una ko pesante, arrivato dopo 3 vittorie consecutive, che però non cancella l’entusiasmo e lo splendido percorso fin qui fatto. Un 2019 da favola: dalla C al 2° posto in classifica in B, con 31 punti in tasca. “Vogliamo riscattare la brutta gara di giovedì e chiudere l’anno con un punto esclamativo”, ha detto ieri il tecnico, che dopo aver fatto delle rotazioni contro i granata tornerà a schierare l’undici tipo. Il modulo è il 4-3-1-2 e in difesa non ci sarà Vogliacco, che dovrebbe essere sostituito da Almici in basso a destra in difesa. Torna Bassoli al centro con Barison e De Agostini a sinistra. Burrai è il regista, con Pobega a uno tra Misuraca e Mazzocco a completare la linea mediana. Davanti Strizzolo e Ciurria, supportati da Chiaretti.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Discorso diverso per la Cremonese, partita con i favori del pronostico, dopo una campagna acquisti quasi da Serie A, e adesso a ridosso della zona playout (21 punti con una partita in meno). Nell’ultimo turno, quello natalizio, ha pareggiato 1-1 in casa con la Juve Stabia, mentre lo scorso fine settimana ha vinto 2-1 col Perugia. “La gara di Udine sarà fondamentale, farò dei cambi ma non voglio sentire parlare di turnover”, ha avvisato mister Baroni nella conferenza della vigilia. In difesa, nel 3-4-3, dubbio tra Bianchetti e Ravanelli, mentre Caracciolo e Claiton dovrebbe avere la maglia da titolare. A centrocampo non ci sarà Valzania (squalificato), dunque spazio a Deli e Castagnetti, che potrebbe prendere il posto di Gustafson. Zortea e Migliore dovrebbe essere i due quinti, mentre Ciofani e Soddimo scapitano per una maglia dal 1’: potrebbero giocare entrambi nel tridente con uno tra Palombi e Piccolo. Non convocati per infortunio Kingsley, Boultam e Mogos.