Serie B, Pordenone-Cremonese: neroverdi senza Diaw. Torna Strizzolo nei grigiorossi

Calcio d'inizio alle ore 19. Live, pagelle e dichiarazioni su TMW

Turno prenatalizio per la Serie BKT, iniziato ieri con l'anticipo tra Salernitana e Virtus Entella e che si completerà oggi con le restanti nove gare valide per la 14ªgiornata di campionato. Allo stadio "Guido Teghil" di Lignano Sabbiadoro si affrontano Pordenone e Cremonese: padroni di casa a caccia della prima vittoria tra le mura amiche, un risultato che darebbe continuità al colpo esterno sul campo dell'Entella dopo tre gare senza successi. Grigiorossi mai vittoriosi lontani dallo "Zini" e vogliosi di proseguire la risalita dalle zone calde della classifica dopo l'importante successo contro il Cosenza nell'ultimo turno. Calcio d'inizio alle ore 19, arbitra il sig. Ivan Robilotta della sezione di Sala Consilina.

COME ARRIVA IL PORDENONE - Partita speciale per mister Attilio Tesser, che contro la sua ex squadra raggiunge quota 100 panchine con i neroverdi. Motivo ulteriore per spronare la squadra a cercare una vittoria che permetterebbe ai friulani di affermarsi nella parte sinistra della classifica, nonché festeggiare al meglio il traguardo raggiunto dal tecnico trevigiano. Per la gara contro la Cremonese non ci sarà Diaw, squalificato: un problema non di poco conto per Tesser, vista la centralità dell’attaccante (6 reti in campionato) nell’economia del gioco dei neroverdi. Con Musiolik quasi certo di una maglia in attacco, le alternative sono l'avanzamento di Ciurria nel ruolo di seconda punta (con Mallamo o Misuraca trequartista) o l'inserimento del croato Butic a fare coppia con il centravanti polacco. Possibili altre rotazioni visto il calendario incalzante fino alla sosta di Gennaio: Magnino e Pasa sfidano Zammarini e Scavone per i due posti in mediana ai lati di Calò, Barison e Chrzanowski potrebbero far rifiatare Bassoli e Falasco. Torna tra i convocati Vogliacco, confermati Berra e Camporese nella linea a quattro di difesa davanti a Perisan.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Nove i punti conquistati dai grigiorossi nelle ultime sei giornate, a certificare un innalzamento di rendimento che lascia ben sperare per il prosieguo di stagione. Intascata la preziosa vittoria sul Cosenza, Pierpaolo Bisoli vuole metterle accanto un ulteriore tassello facendo punti al "Teghil". Per la trasferta in Friuli il tecnico emiliano dovrà far fronte a parecchie defezioni: oltre ai lungodegenti Crescenzi e Fornasier non ci saranno Deli, Nardi (uscito in stampelle dopo la sfida al Cosenza) e Ravanelli. Buone notizie sul fronte offensivo Strizzolo (ex di turno) è arruolabile ma resta sfavorito su Ceravolo e Celar per ricoprire il ruolo di unica punta, più probabile un suo utilizzo a gara in corsa. Rebus a centrocampo dove l'unico sicuro del posto sembra essere Valzania: Gustafson in vantaggio su Castagnetti per il ruolo di regista, potrebbe essere schierato Gaetano da mezzala viste le non perfette condizioni di Ghisolfi. Pinato e Buonaiuto confermati come trequartisti, in difesa scalpita Valeri che insidia Zortea per il ruolo di terzino sinistro. A destra ci sarà Bianchetti, Fiordaliso e Terranova andranno a completare il reparto difensivo davanti a Volpe.