Serie B, Pordenone-Empoli: Dionisi deve fare i conti con il Covid

vedi letture

Calcio d'inizio alle ore 21.00. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

La decima giornata del campionato di Serie B si concluderà stasera (ore 21.00) a Lignano Sabbiadoro con il posticipo Pordenone-Empoli. I friulani inseguono la loro prima vittoria in casa, dove finora hanno sempre pareggiato. Nell’unico precedente ufficiale tra le due squadre in Friuli, risalente alla passata stagione i padroni di casa si sono imposti per 2-0. Direzione di gara affidata a Luca Pairetto, della sezione di Nichelino, che sarà coadiuvato dagli assistenti Avalos e Grossi.

COME ARRIVA IL PORDENONE – Neroverdi decimi in classifica a quota 12 ma in serie positiva da cinque partite (due vittorie e tre pareggi), reduci dal 2-0 rifilato al Pescara, grazie alle reti di Musiolik e Berra. Con un altro successo scavalcherebbero Monza, Chievo e Cittadella rientrando in zona playoff. L’orientamento di Tesser è quello di dare continuità confermando lo stesso undici di partenza sceso in campo all’Adriatico. Recuperato Pasa, tornano a disposizione anche Barison, Misuraca e Butic. Gavazzi resta l’unico indisponibile. Ciurria confermato sulla trequarti, a ridosso di Diaw e Musiolik.

COME ARRIVA L’EMPOLI – Due pareggi consecutivi nelle ultime due per la squadra di Dionisi, fermata sul 2-2 da Cittadella e Vicenza. Gli azzurri proveranno a vincere per restare a -2 dal primo posto occupato dalla Salernitana. Grosse incognite sulla formazione dopo che nella mattinata di ieri la società ha comunicato la positività di alcuni componenti del gruppo senza specificare però i nomi. Di sicuro non ci saranno lo squalificato Fiamozzi, sostituito a destra da Cambiaso, e gli infortunati Moreo e Zappella. In difesa rientrano Terzic e Romagnoli. Ballottaggio Haas-Ricci a centrocampo. Bajrami alle spalle di La Mantia e Mancuso.