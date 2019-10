Serie B, Pordenone-Empoli: in Friuli arriva la capolista

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Alla Dacia Arena di Udine andrà in scena uno dei match di cartello del 7° turno di Serie B. Pordenone ed Empoli si sfideranno per 3 punti fondamentali: i ramarri per proseguire nella rincorsa alle posizioni di testa, rovinata dalle ultime tre uscite senza vittoria pur avendo affrontato avversari di livello, gli empolesi per dare continuità alle tre vittorie consecutive di cui l'ultima, contro il Perugia, arrivata con una grossa dimostrazione di forza. Arbitrerà la gara il Sig. Maggioni di Lecco.

COME ARRIVA IL PORDENONE - La squadra di Tesser, come detto, non viene da un buon periodo ma conquistare i punti contro la prima in classifica potrebbe dare nuova linfa. Out i due giocatori offensivi Strizzolo e Chiaretti, nel 4-3-1-2 ci sarà in porta ci sarà Di Gregorio, difesa composta con tutta probabilità da Camporese e Barison nel mezzo e Almici-De Agostini sulle fasce. Tre di centrocampo che dovrebbero essere Burrai, Pobega e Mazzocco con Gavazzi in appoggio a Monachello e Ciurria. "È un esame molto importante, la qualità dell’avversario rende la partita molto difficile. Ci aspetta una partita tosta, ma finora non ci sono state gare più semplici di altre" le parole di Attilio Tesser alla vigilia della gara.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Anche la squadra di Bucchi arriva con qualche defezione all'appuntamento in Friuli, ma con la voglia di confermare la prima posizione in classifica. Assenti La Gumina, Gazzola e Antonelli il tecnico dei toscani confermerà comunque il 4-3-1-2 a specchio rispetto agli avversari. In porta andrà ancora una volta Brignoli, con la difesa a quattro formata da Veseli, Maietta, Romagnoli e Balkovec. A centrocampo ci saranno Stulac, Bandinelli, mentre per Frattesi bisognerà capire ancora il livello di recupero dall'infortunio: al suo posto pronto Bajrami. Attacco con Moreo e Mancuso appoggiati da Dezi. Mister Bucchi ha parlato così ieri pomeriggio: "Servirà il miglior Empoli. Siamo consapevoli di dover fare una grande partita per battere un avversario che finora ha messo in difficoltà tutti".