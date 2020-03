Serie B, Pordenone-Juve Stabia: guardare avanti o guardarsi le spalle

vedi letture

Calcio d'inizio alle ore 21. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Turno infrasettimanale in vista per le squadre di Serie BKT, impegnate in sette giorni di fuoco che potrebbero delineare gerarchie più o meno definitive per il rush finale. I punti in palio hanno un peso specifico diverso e il tempo per rimediare ad eventuali passi falsi inizia a ridursi. La classifica corta non ammette cali di concentrazione, la distanza tra zona alta e zona calda è minima e gli obiettivi stagionali - per la maggior parte delle società - possono essere tuttora stravolti. Lo sanno bene Pordenone e Juve Stabia, l'una contro l'altra stasera alla "Dacia Arena" di Udine nel match valido per la 27ª giornata di campionato. Vittoria fondamentale per i ramarri sul campo dell'Empoli (0-1) nell'ultimo incontro disputato; un successo che ha interrotto un periodo negativo protratto da inizio anno - solo due punti raccolti in sei partite - e che ha rilanciato i neroverdi in zona playoff. Pareggio in rimonta per le vespe di Fabio Caserta nel match casalingo contro il Trapani (2-2) che mantiene i gialloblù a due sole lunghezze di distanza dalla zona playout. Calcio d'inizio alle ore 21, arbitra il sig. Lorenzo Illuzzi di Molfetta.

COME ARRIVA IL PORDENONE - Il successo di Empoli ha ridato entusiasmo ad un ambiente sconfortato dagli scarsi risultati ottenuti nel 2020 e ha rinvigorito le ambizioni dei friulani. Camporese è l'unico assente tra i convocati, dovendo scontare un turno di squalifica. Il tecnico Tesser ha annunciato in conferenza stampa che ci sarà turnover: "La squadra sta bene anche se sono passate appena 48 ore dalla gara di Empoli, ma ci sarà sicuramente qualche cambio di formazione. La Juve Stabia è un avversario tosto, con tanta qualità. Noi dobbiamo essere tranquilli, sereni e tornare a giocare in casa come sappiamo. Se dovessimo dare continuità al risultato di Empoli saremmo davvero vicini alla salvezza". Nonostante i cambi annunciati, difficile che Tesser possa rinunciare a Pobega, Gavazzi e Bocalon. Possibile l'avvicendamento tra terzini,con Vogliacco e De Agostini pronti a far rifiatare Semenzato e Gasbarro. Il rientrante Barison - in ballottaggio con Almici - si candida ad affiancare Bassoli al centro della difesa. I più indiziati a rientrare nell'unidici titolare sono Tremolada - al posto di uno tra Burrai e Misuraca - e Strizzolo - in vantaggio su Ciurria - al posto di Candellone.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA - Rendimento in netto calo rispetto alla prima parte di stagione e una situazione societaria agitata minano certezze e sicurezze dei campani, che arrivano a questo match affamati di punti necessari a tranquillizzare l'ambiente ed evitare di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere. Fabio Caserta dovrà fare a meno del bomber Forte - squalificato per un turno dal Giudice Sportivo -, probabilmente rimpiazzato dal guineano Cissè, entrato bene nel finale di gara contro il Trapani. Alla lista degli indisponibili si aggiungono - oltre ad Elia - Mezavilla, Polverini e Todisco. Difficilmente le numerose diffide - a rischio squalifica ci sono Addae, Fazio, Vitiello, Germoni, Mallamo e Tonucci - influenzeranno le scelte del mister, intenzionato a schierare la migliore formazione possibile. Ricci ha finito la scorsa partita in preda ai crampi, probabile alternanza con Germoni. Tonucci dovrebbe riprendersi la maglia da titolare al fianco di Troest così come Bifulco, che andrebbe a rimpiazzare Di Mariano. In pole per affiancare Addae e Calò a centrocampo c'è Mallamo, ma il duello con Izco è apertissimo. Conferme, invece, per Vitiello e Canotto nonostante la prova sottotono contro il Trapani.