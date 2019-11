Serie B, Pordenone-Perugia: Tesser recupera Chiaretti e Barison

Live, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti dalle 15 su TMW!

Entra nel vivo questo pomeriggio la tredicesima giornata di Serie B, dopo Pescara-Cremonese di ieri sera. Si affrontano, in uno dei match in programma, Pordenone e Perugia per dar linfa ad ambizioni che coincidono, così come i punti in classifica fino ad oggi. Entrambe appaiate a quota 19, in piena zona playoff, vogliono conquistare il bottino pieno per insidiare le squadre davanti, anche loro impegnate nelle prossime ore. Calcio d'inizio fissato alle ore 15 alla Dacia Arena, affidato al signor Ivan Robilotta della sezione di Sala Consilina.

COME ARRIVA IL PORDENONE - I friulani sono reduci da quattro risultati utili consecutivi. La sosta ha permesso ai neroverdi di recuperare Chiaretti e Barison, mentre rimane ai box Bassoli, unico infortunato. Non sarà del match anche lo squalificato Burrai, il cui posto verrà preso da Pasa: "Sono convinto che riuscirà a sopperire nel migliore dei modi ad un’assenza così importante", ha dichiarato mister Tesser nella conferenza stampa di ieri pomeriggio.

COME ARRIVA IL PERUGIA - La squadra di Oddo ha perso contro il Cittadella per 2-0 in casa prima della pausa ed ha tutta l'intenzione di rialzarsi per non perdere ulteriore terreno dalla vetta. L'allenatore dovrà sciogliere nelle prossime ore alcuni dubbi legati alla formazione, considerando gli impegni sostenuti da diversi calciatori con le rispettive nazionali. A centrocampo, ad esempio, con Carraro rientrato ieri in gruppo, potrebbe esserci spazio per Balic dal primo minuto, In avanti, invece, Melchiorri affiancherà Iemmello, con Falcinelli in panchina e pronto a subentrare. Non convocato Nicolussi Caviglia.