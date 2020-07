Serie B, Pordenone-Pisa: chance per Bindi, Vido al fianco di Marconi

La sfida di stasera tra Pordenone e Pisa, valida per la 33^ giornata di Serie B mette di fronte le due neopromosse che hanno avuto l'impatto migliore sulla categoria. I friulani occupano la terza posizione in classifica, a -3 dal secondo posto che garantirebbe la promozione diretta, mentre i toscani sono entrati prepotentemente in zona playoff, grazie a tre successi consecutivi ottenuti contro Pescara, Spezia e Cittadella. Dopo il lockdown nessuno ha

saputo fare meglio della formazione nerazzurra (13 punti conquistati sui 15 disponibili) che tornerà a giocare in quello stadio Nereo Rocco dove tredici mesi fa ha centrato la promozione.

COME ARRIVA IL PORDENONE - Dopo la pesante sconfitta rimediata a Trapani la squadra di Tesser ha rialzato subito la testa espugnando il Curi. L'unica nota negativa della sfida di Perugia è stato l'infortunio rimediato dal portiere Di Gregorio costretto al forfait. A difendere i pali neroverdi sarà Bindi, ex di turno. Ancora assente Camporese, che deve scontare il terzo turno di squalifica. In dubbio Barison, potrebbe essere Almici a fare coppia con Bassoli in difesa. Tremolada, altro ex della partita, dovrebbe essere il prescelto come trequartista alle spalle delle punte Ciurria e Candellone.

COME ARRIVA IL PISA - Senza Caracciolo squalificato e Masucci, infortunato, D'Angelo studia come sostituire due uomini chiave. Possibile il rilancio dal 1' di Benedetti al fianco di Varnier. In attacco invece è Vido il principale indiziato per agire in tandem col ritrovato Marconi, tre reti nelle ultime due gare. In caso di conferma del 4-3-1-2, Soddimo e Minesso si contendono una maglia sulla trequarti. In mezzo dovrebbe rivedersi il terzetto formato da Gucher, Marin e Siega. Sugli esterni Lisi è l'unico certo di giocare a sinistra. Belli, Birindelli e Pisano si candidano per un posto sull'altra corsia.