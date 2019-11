Serie B, Pordenone-Trapani: Ramarri cercano la vittoria, i siculi la scossa

Umori opposti per le due sfidanti che si affrontano oggi alla Dacia Arena in uno dei posticipi della domenica di cadetteria. I padroni di casa del Pordenone arrivano dalla vittoria esterna sul Venezia, risultato difficile da pronosticare alla vigilia, ma che ha dato continuità al buon momento dei friulani. Il Trapani è invece reduce da una sonora sconfitta a Frosinone, dove le seppur esigue occasioni costruite dai siculi non hanno avuto fortuna, consentendo agli avversari di chiudere la pratica con un secco 3-0. Granata che restano dunque in fondo alla graduatoria, fermi a quota 6 punti, mentre i Ramarri veleggiano a centro classifica, ad una sola lunghezza dalla zona play-off.

COME ARRIVA IL PORDENONE - Nel turno infrasettimanale del Penzo una formazione solo leggermente rimaneggiata per tamponare le assenze ha garantito a Venturato la massima resa. Per la gara contro il Trapani l'allenatore tornerà ad avere a disposizione Almici, Bassoli e Camporese, ma dovrà rinunciare a Barison, fermato da un affaticamento. Ancora indisponibili Pobega e Chiaretti. Fedele al 4-3-1-2, il tecnico dovrebbe schierare un centrocampo composto da Mazzocco, Burrai e Misuraca, con Zammarini alle spalle degli attaccanti. In ballottaggio con Zammarini potrebbe esserci Ciurria, che non ha demeritato in qualità di trequartista contro il Venezia. Davanti spazio a Strizzolo, match-winner al Penzo, e Candellone.

COME ARRIVA IL TRAPANI - In casa Trapani tiene banco nelle ultime ore il provvedimento emanato dalla FIGC: la Società granata è infatti stata deferita per responsabilità diretta in merito ad alcuni fatti riguardanti i dirigenti Baglio e De Simone. Malgrado il deferimento, le cui conseguenze non sono ancora state definite, la squadra di Baldini proverà a spazzare via le nubi con una prova convincente sul campo. Il tecnico proporrà con tutta probabilità un modulo speculare a quello del Pordenone, con Jakimovski dal primo minuto, ed una mediana composta da Taugourdeau, Colpani e Luperini, in possibile ballottaggio con Aloi. In attacco, Golfo dovrebbe lasciare il posto a Tulli, che affiancherà Pettinari.