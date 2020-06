Serie B, Pordenone-Virtus Entella: Tesser cerca il riscatto al "Nereo Rocco"

Terza partita nel giro di soli nove giorni per le compagini militanti nel campionato di Serie B. Questa sera, con calcio d'inizio alle ore 21, al "Nereo Rocco" di Trieste si affronteranno Pordenone e Virtus Entella in occasione della trentunesima giornata: i "Ramarri" di Tesser non sono ancora riusciti a trovare i tre punti dopo la sosta per COVID-19 (pareggio col Venezia e sconfitta col Trapani), i "Diavoli Neri" di Boscaglia arrivano invece dalla sconfitta col Cosenza e dalla vittoria sulla Salernitana. Sono cinque i punti che separano le due squadre in classifica: i friulani si trovano in sesta posizione a quota 46, i liguri in nona piazza a 41.

COME ARRIVA IL PORDENONE - Neroverdi costretti ad una reazione immediata dopo il pesante ko subìto contro il Trapani. Mister Attilio Tesser dovrebbe confermare il 4-3-1-2, ma con numerosi interpreti diversi da quelli visti venerdì sera al "Provinciale" di Erice: Di Gregorio agirà tra i pali; la linea difensiva a quattro sarà composta da Semenzato, Bassoli, Barison e De Agostini (assente Camporese, espulso al rientro negli spogliatoi al termine del match coi siciliani e squalificato per tre giornate); a centrocampo è pronto al rientro dal 1' Misuraca al posto di Zammarini, certa una maglia da titolare per Pobega mentre nel ballottaggio tra Burrai e Pasa dovrebbe spuntarla quest'ultimo. Tremolada non ha convinto nel ruolo di trequartista, l'ex Brescia sarà rimpiazzato da Chiaretti che giocherà così alle spalle di Ciurria e Strizzolo.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - L'obiettivo degli uomini di Roberto Boscaglia è quello di dare continuità alla recente affermazione interna con la Salernitana per rilanciarsi in orbita playoff. I liguri proseguiranno col tradizionale 4-3-1-2, nonostante i numerosi impegni ravvicinati non dovrebbero esserci particolari variazioni nell'undici titolare dei biancocelesti: Borra in porta, Poli e Chiosa al centro della difesa con De Col e Sala terzini, Mazzitelli e Paolucci in mezzo al campo assieme al rientrante Dezi (panchina iniziale per Settembrini), Schenetti dietro alle due punte Morra e Giuseppe De Luca.