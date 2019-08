Serie B, posticipata la sfida Juve Stabia-Pisa della 2^ giornata

© foto di Giuseppe Scialla

Con una nota sul sito ufficiale la Lega B ha annunciato lo spostamento della sfida Juve Stabia-Pisa, valida per la seconda giornata di campionato. Questo il comunicato:

"La gara tra Juve Stabia e Pisa, valevole per la seconda giornata della Serie BKT e in programma inizialmente per sabato 31 agosto alle 21, si disputerà domenica 1 settembre alle 18".