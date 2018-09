Serie B, primo successo per la Cremonese: Spezia ko

© foto di www.imagephotoagency.it

La Cremonese trova il suo primo successo in questa stagione. In gol Terranova e Brighenti, che portano a casa tre punti fondamentali. Secondo stop in campionato per lo Spezia: gli uomini di Marino hanno giocato comunque una buona gara, pur senza riuscire a portare a casa punti preziosi.