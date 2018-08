Serie B, promozioni e retrocessioni della stagione: il regolamento

Attraverso una nota ufficiale, la FIGC rende noto il regolamento per il campionato di Serie B 2018-2019.

Come da comunicato, otterranno la promozione diretta in A le prime due classificate, ed eventualmente la terza se il distacco dalla quarta classificata superi i 14 punti.

In caso contrario, la terza classificata prenderà parte ai playoff (composti da turno preliminare, semifinale e finale), congiuntamente alle formazioni arrivate fino all'ottavo posto.

Saranno invece retrocesse le compagini piazzatesi all’ultimo, penultimo e terz’ultimo posto del torneo. La squadra quart’ultima classificata è retrocessa in automatico se il distacco dalla quint’ultima supera i 4 punti: altrimenti saranno playout tra le due, con la salvezza che, in caso di parità di punteggio nella classifica della regular season, passerà dai tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore.