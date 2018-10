Serie B, Puscas piega il Lecce: Palermo corsaro al Via del Mare

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Vittoria fondamentale per il Palermo che si impone per 2-1 sul campo del Lecce. Il primo tempo si era concluso 1-1 in virtù dei gol di Nestorovski e Tabanelli. A cinque minuti dalla fine è arrivato poi il gol di Puscas che ha sigillato il risultato sul 2-1 finale per i rosanero.