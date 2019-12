Serie B, quando l'esonero del mister non dà la svolta sperata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una Serie B che ha finora mietuto poche vittime, ma che, su 20 club partecipanti, ha visto il terzo esonero stagione.

A pagare un disastrato avvio di stagione, che dopo 15 turni vede il Livorno ultimo in classifica, è stato mister Roberto Breda, che in questo primo scorcio di stagione ha totalizzato solo 11 punti, una media di 0,73 a partita.

Ma vediamo adesso le formazioni che hanno già cambiato come e se hanno svoltato la loro stagione.

In principio, dopo la 7^ giornata, fu la Cremonese a sollevare Massimo Rastelli dall'incarico: 10 lunghezze centrare in appunto 7 gare, che valevano una media di 1,43 punti a partita. Nelle restanti 8, con Marco Baroni alla guida dei grigiorossi, si parla di 7 punti, 0,88 a match. Se si esclude l'ultima gara (persa contro il Chievo Verona), per confrontare un pari numero di partite disputate, si parla comunque di una media di un punto cadauna: non meglio di quanto totalizzato dal suo precedessore.

Dopo i lombardi, l'Empoli. Cristian Bucchi ha guidato gli azzurri per 12 gare, centrando 17 punti, 1,42 di media. Fatale il ko interno contro il Pescara, poi l'arrivo di Roberto Muzzi, 4 punti in 3 partite: media di 1,33. Negativa se si prendono a esame le prime tre gare di Bucchi, che con 5 punti centrati ha ottenuto una media di 1,67 punti.

A lungo termine, vedremo quello che succederà a Livorno, dove è attesa l'ufficialità dell'accordo già raggiunto con Paolo Tramezzani.