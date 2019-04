© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Giudice Sportivo di Serie B, avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 4 aprile 2019, ha assunto le decisioni di seguito riportate:

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

- AKPA AKPRO Jean Daniel (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

- LUCI Andrea (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

- MORA Luca (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

- NDOJ Emanuele (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).