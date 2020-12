Serie B, recupero 3^a giornata: Dalmonte risponde a Maric, finisce 1-1 tra Monza e Vicenza

Tanto freddo, ma lo spettacolo non è mancato tra Monza e Vicenza. Finisce 1-1 con tante occasioni sprecate da entrambe le parti, ma un buon punto per poter smuovere la classifica. Maric sblocca il match al 17' con un gran colpo di testa, Dalmonte risponde con una conclusione violenta dalla distanza: bicchiere mezzo pieno per entrambe le squadre, ma i brianzoli masticano amaro viste le occasioni create nel finale.

CI PENSA MARIC - Il Monza inizia subito forte, ma la prima occasione è targata Vicenza: conclusione di Dalmonte dopo l’errore di Fossati, si alza un campanile su cui Lamanna fa un mezzo miracolo. Al 17’ la squadra di Brocchi passa in vantaggio sulla prima azione utile: cross di Sampirisi in area, Maric ringrazia e batte Perina. Al 22’ Dany Mota prova la conclusione a giro, Perina si oppone con un ottimo intervento. Il Vicenza ci prova in un paio di occasioni con Dalmonte, ma le conclusioni del numero 34 non impensieriscono Lamanna. Il primo tempo si chiude con i padroni di casa in vantaggio.

UN PUNTO A TESTA - Il Vicenza inizia il secondo tempo col piglio giusto e al 57’ Dalmonte trova il gol: gran destro dalla distanza, ma Lamanna ha le sue responsabilità. La squadra di Brocchi reagisce subito e cerca il nuovo vantaggio, ma le occasioni create non vengono sfruttate al meglio. Boateng va a centimetri dal gol con un gran colpo di testa, ma la palla sembra non voler entrare. Nel finale Meggiorini rischia il colpo del ko, Lamanna si fa perdonare con un ottimo intervento. Finisce 1-1 dopo tante opportunità e parecchio spettacolo.

MONZA VICENZA 1-1

Marcatori: 17’ Marin, 57’ Dalmonte

Monza (4-3-1-2): Lamanna; Sampirisi, Bellusci, Paletta, Augusto; Frattesi, Fossati (dal 54’ Barberis), D'Errico (dal 70’ Barillà); Boateng (dal 70’ Machin); Maric (dall’85’ Jallow), Dany Mota. Allenatore: Brocchi.

Vicenza (4-4-2): Perina; Bruscagin, Pasini, Cappelletti, Beruatto (dall’84’ Barlocco); Guerra (dal 60’ Vandeputte), Da Riva (dal 77’ Zonta), Cinelli, Dalmonte (dall’84’ Jallow); Longo (dal 60’ Meggiorini), Gori. Allenatore: Di Carlo.

Arbitro: Giacomo Camplone di Pescara

Ammoniti: Da Riva, Longo, Cappelletti (V), Fossait, Paletta, Bellusci (M)