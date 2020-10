Serie B, Reggiana-Chievo: i gialloblù cercano il primo successo stagionale

vedi letture

Fischio d'inizio alle 14.00. Live, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti su TMW.

Dopo la pausa per le Nazionali, torna il campionato di Serie BKT 2020/21 con la 3^ giornata. Tra le partite in programma figura Reggiana-Chievo: sfida tra una nobile decaduta al ritorno tra i cadetti dopo 21 anni e una formazione abituata a frequentare la massima serie negli anni 2000. Un match che si annuncia incerto e ricco di sorprese, come sorprendente è stato – per motivi opposti – l’inizio di stagione di queste due squadre. Appuntamento alle 14.00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dirige l’incontro il Sig. Daniele Chiffi di Padova.

COME ARRIVA LA REGGIANA – Continuare a stupire e a migliorarsi, cercando di mantenere i piedi per terra. Questo è il diktat del tecnico Massimiliano Alvini, protagonista con la sua Reggiana di un ottimo avvio di stagione. Dopo il pareggio per 2-2 all’esordio contro il Pisa, i granata hanno conquistato la loro prima vittoria andando a vincere per 2-0 sul campo della Virtus Entella. Un filotto che gli emiliani intendono proseguire contro il Chievo, senza grosse novità di formazione rispetto all’ultimo turno. Nel 3-4-1-2 di Alvini potrebbe trovare spazio in mediana Varone, entrato nel corso del match contro l’Entella e autore del definitivo 2-0. Torna a disposizione anche il portiere della promozione Venturi, che scalpita per “rubare” il posto al giovane Cerofolini. Non sono previste altre novità rispetto all’undici visto dal primo minuto a Chiavari.

COME ARRIVA IL CHIEVO – Continuando a fornire queste prestazioni, i risultati arriveranno presto. Con questo augurio, il tecnico gialloblù Alfredo Aglietti ha chiuso l’intervista dopo la sconfitta casalinga contro la Salernitana. Un k.o. figlio anche di episodi sfortunati, ma che certifica l’inizio di stagione incerto del Chievo (con un 1 punto in 2 gare di Serie B e l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Catanzaro). Serve dunque un risultato positivo per dare una svolta alla stagione. Diversi dubbi di formazione per Aglietti, che può contare sui nuovi arrivati Gigliotti, Viviani e Ciciretti. L’ex Napoli potrebbe agire alle spalle di Djordjevic e Fabbro, in un 4-3-1-2 che può trasformarsi in un 4-3-3 a seconda delle situazioni. Con le assenze Obi per squalifica e Bertagnoli per infortunio, la mediana potrebbe prevedere Palmiero in regia e la coppia Garritano-Viviani nel ruolo di interni. Conferma invece per la difesa a 4 vista contro la Salernitana, mentre in porta è duello tra Semper e Seculin.