Serie B, Reggiana-Cremonese: Bisoli si gioca la panchina. Alvini chiede una reazione d'orgoglio

Calcio d'inizio alle ore 15. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW

Da una parte i padroni di casa, vogliosi di lasciarsi alle spalle un periodo decisamente complicato dovuto al consistente numero di contagi rilevati nel gruppo squadra: tra rinvii e sconfitte a tavolino, il club emiliano è chiamato a riscattare la pesantissima sconfitta patita sul campo del Lecce nell'ultimo turno e tentare di risalire una classifica che lo vede galleggiare in zona play-out. Ospiti in piena crisi di risultati: dopo quella di Salerno, sono tre le sconfitte consecutive fatte registrare in campionato. I grigiorossi sono relegati all'ultimo posto in classifica e sono l'unica formazione cadetta, insieme all'Entella, a non aver centrato ancora nessuna vittoria: i tre punti, quindi, diventano obbligatori per dare una scossa alla stagione dei lombardi e rinforzare la panchina traballante di Pierpaolo Bisoli. Tutto questo è Reggiana-Cremonese, match valido per la 9ªgiornata di Serie BKT. Calcio d'inizio alle ore 15 al "Mapei Stadium - Città del Tricolore" di Reggio Emilia, arbitra il sig.Francesco Meraviglia di Pistoia.

COME ARRIVA LA REGGIANA - Arrivano buone notizie dall'infermeria per mister Massimiliano Alvini: dopo più di un mese torna a disposizione Voltan così come Cerofolini, pronto a riprendersi il posto a difesa dei pali dopo la staffetta con Venturi a causa dell'infortunio rimediato in nazionale. Oltre a Germoni, i cui tempi di recupero non sono ancora definiti, chi certamente non ci sarà è Gyamfi, reduce da una botta al ginocchio che lo terrà lontano dai campi per un paio di settimane. Il tecnico toscano dovrebbe riproporre Espeche e Martinelli con Rozzio nella linea a tre di difesa, panchinando Ajeti e Costa. A centrocampo Zampano e Kirwan sfidano Libutti e Lunetta per un posto sulle fasce, mentre sembrano certi di una maglia Muratore e Rossi. Pochi dubbi per quanto riguardo il reparto offensivo: ci saranno ancora Radrezza, Kargbo e Mazzocchi a guidare l'attacco degli emiliani.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Partita decisiva per Pierpaolo Bisoli e per il futuro della panchina dei grigiorossi. Le brutte sensazioni del tecnico emiliano nel post-partita di Salerno hanno trovato riscontro nell'esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto il centrocampista Alessandro Crescenzi: lesione del compartimento esterno della caviglia sinistra e lungo stop per il laterale sinistro, pedina fondamentale nello scacchiere dei lombardi. Con ogni probabilità sarà Valeri (in vantaggio su Nardi) ad agire sull'out di sinistra, con Zortea a destra e linea mediana composta da Valzania, Castagnetti (insidiato da Gustafson) e Gaetano, libero di spingersi sulla trequarti a supporto degli attaccanti. Davanti probabile bocciatura per Ciofani, ancora a secco in campionato, e Ceravolo, ballottaggio tra Buonaiuto e il rientrante Strizzolo per affiancare lo sloveno Celar. Continua l'alternanza tra i pali, con Alfonso pronto a rilevare Volpe dietro il terzetto di difesa composto da Bianchetti, Terranova e Ravanelli. Out Deli, Pinato recupera in extremis e sarà in panchina.