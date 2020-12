Serie B, Reggiana-Frosinone: emiliani a caccia del tris di vittorie

Il campionato di Serie B continua senza sosta. Alle 18.30 allo stadio Mapei Stadium di Reggio Emilia, la Reggiana ospita il Frosinone. Seconda trasferta consecutiva per i laziali reduci dal pari contro il Lecce. Gli emiliani, invece, hanno vinto in casa del Cosenza e sognano il tris di vittorie (successo anche contro il Monza due settimane fa). Primo confronto ufficiale fra le due squadre a Reggio Emilia, inedita la sfida anche tra i due allenatori, Massimiliano Alvini e Alessandro Nesta. Calcio d'inizio dalle 18,30, l'arbitro è Volpi di Imperia.

COME ARRIVA LA REGGIANA - Reggiana in forma: 10 punti nelle ultime 5 giornate per la formazione emiliana (3 vittorie, 1 pareggio e il tonfo a Lecce, 1-7) e porta chiusa nelle ultime 2 partite, con successi 3-0 sul Monza in casa e 1-0 a Cosenza. La Reggiana è una delle 6 formazioni della B che segnano, dopo 11 giornate, il maggior numero di reti nei 15’ iniziali di partita – 3 -,come Ascoli, Lecce, Brescia, Vicenza e Cremonese. Possibile il 3-4-1-2 con Radrezza alle spalle di Zamparo e Kargbo.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Il Frosinone, come già scritto, è reduce dal pareggio per 2-2 sul campo del Lecce e sono quinti, a pari merito proprio con i salentini, con 20 punti, frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Negli ultimi cinque match hanno ottenuto 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, segnando 7 reti e subendone 9. Identico modulo per i laziali con Rohden alle spalle di Ciano e Parzyszek.