Serie B, Reggiana-Monza: brianzoli a caccia di punti importanti

Sarà una sfida molto, molto interessante quella del Mapei Stadium di oggi. Da un lato, infatti, la Reggiana proverà ad arginare il trend negativo delle ultime settimane attraverso le ottime prestazioni già sfoggiate a dispetto dell'emergenza covid patita qualche settimana fa. Dall'altra, invece, il Monza del duo Berlusconi-Galliani - che avrà un Mario Balotelli in più nelle prossime settimane - cercherà di tornare alla vittoria dopo il pari arrivato in casa col Vicenza nel recupero della terza giornata di Serie A.

COME ARRIVA LA REGGIANA - Granata che, come chiarito da mister Alvini in conferenza stampa, saranno privi di Gyamfi, Germoni e Muratore. Ancora non al meglio della condizione Kargbo, che partirà dalla panchina: tandem d'attacco che sarà dunque formato da Zamparo e Mazzocchi con Radrezza nel ruolo di trequartista. Zampano e Kirwan gli esterni, possibile maglia da titolare per Ajeti in difesa.

COME ARRIVA IL MONZA - Niente da fare per Kevin-Prince Boateng, che causa distorsione alla caviglia non sarà della trasferta in terra emiliana. Fuori anche Finotto, con l'attacco dei brianzoli che dovrebbe vedere ancora una volta la coppia Mota Carvalho-Maric dal primo minuto, anche se il ritorno di Gytkjaer tra i convocati potrebbe mischiare le carte in tavola. Confermati sugli esterni Carlos Augusto e Sampirisi, a centrocampo Machin possibile sorpresa dal primo minuto.