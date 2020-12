Serie B, Reggiana-Reggina: squadre incerottate per il derby delle due "Reggio"

Calcio d'inizio alle 12.30. Live, pagelle e dichiarazioni su TMW

La Serie BKT torna in campo per il turno post-natalizio con le gare valevoli per la 15ªgiornata di campionato. Apre la tornata di sfide il derby delle due "Reggio" tra Reggiana e Reggina, un match che torna ad essere disputato in competizioni ufficiali dopo ben 21 anni. I granata sono scivolati nuovamente a ridosso della zona play-out, distante due sole lunghezze, e mancano l'appuntamento con la vittoria da tre partite. Gli amaranto sono terz'ultimi in classifica e hanno assoluta necessità di fare punti per provare a invertire le sorti di un campionato cominciato con tutt'altre aspettative. Appuntamento alle ore 12.30 al "Mapei Stadium-Città del Tricolore", arbitra il fischietto veneto Daniele Amabile.

COME ARRIVA LA REGGIANA - Il pareggio imposto all'ex-prima della classe Empoli nell'ultimo turno ha rinvingorito in entusiasmo e convinzione la squadra di Massimiliano Alvini, chiamata ora a chiudere al meglio l'anno solare per rimettersi a distanza di sicurezza dalla zona calda della classifica. Il tecnico di Fucecchio rischia di presentarsi al derby contro la Reggina con gli uomini contati: confermate le assenze di Lunetta, Espeche, Rossi e Rozzio, regolarmente convocati Ajeti, Libutti e Kargbo ma ogni dubbio legato al loro utilizzo sarà sciolto solo a ridosso del fischio d'inizio della partita. Qualore il centrale albanese non dovesse recuperare, pronto un terzetto di difesa con Gyamfi, Costa e Martinelli davanti a Cerofolini. Sulla fascia destra più Zampano che Libutti; a sinistra Kirwan. In mediana non è da escludere l'utilizzio di Pezzella al posto di uno tra Varone e Muratore, entrambi diffidati. Davanti non mancano le opzioni: dopo la panchina di Empoli potrebbe tornare dal 1' Zamparo in coppia con Mazzocchi, ma è possibile una chance da titolare anche per Voltan, fin qui uno dei giocatori meno utilizzati in attacco, al pari di Marchi.

COME ARRIVA LA REGGINA - L'avvento di Marco Baroni sulla panchina degli amaranto è fruttato un punto in due gare: il pareggio sul campo del Vicenza ha evidenziato la capacità del nuovo allenatore di adattarsi all'avversario e di trovare soluzioni tattiche diverse in base agli uomini a disposizione. Ma urgono punti per risalire una classifica piuttosto deficitaria, e battere una diretta avversaria nella corsa alla salvezza diventa l'unico obiettivo da perseguire nell'immediato. Ancora una volta la formazione è influenzata da una situazione in infermeria alquanto pesante: Charpentier, Denis, Faty, Lafferty, Ménez, e Rossi non saranno della gara, torna a disposizione Liotti dopo aver scontato il turno di squalifica. Baroni sembra orientato a riproporre il 4-3-3 visto al "Menti": in portà dovrebbe esserci ancora Plizzari, nonostante l'errore grossolano commesso a Vicenza, protetto da una linea difensiva composta da Delprato, Loiacono, Cionek (in vantaggio su Stavropoulos) e Di Chiara. A centrocampo difficile toccare qualcosa, visto l'ottimo rendimento del terzetto composto da Bianchi, Crisetig e Folorunsho. De Rose primo indiziato a rimpiazzare uno dei tre qual'ora il tecnico optasse per qualche rotazione. Situm e Liotti insidiano Bellomo e Rolando per un posto sulle fasce nel reparto avanzato, dove sarà nuovamente schierato da punta centrale l'honduregno Rivas.