Serie B, Reggiana-Venezia: i granata tornano dopo i casi Covid, lagunari in un gran momento

Fischio d’inizio alle 17.00. Live, pagelle del match e dichiarazioni dei protagonisti su TMW.

Nella giornata di oggi si chiude la 7^ giornata di Serie B, prima di dare spazio alle Nazionali. Tra le partite in programma figura Reggiana-Venezia, match al quale le due squadre arrivano in situazioni diametralmente opposte. Gli emiliani non giocano del 20 ottobre per via dei numerosi casi di Covid riscontrati nelle ultime settimane, mentre i veneti sono reduci dagli importanti successi contro Pescara ed Empoli. Una partita i cui pronostici pendono dalla parte dei lagunari, ma che può riservare sorprese come da prassi in Serie B. Appuntamento alle 17.00 al Mapei Stadium, dirige la sfida il Sig. Simone Sozza di Seregno.

COME ARRIVA LA REGGIANA – Il momento dei granata è difficile da decifrare, per la mancanza di gare disputate da ormai più di due settimane. Non è neanche chiaro quali giocatori saranno a disposizione del tecnico Massimiliano Alvini: una comunicazione che arriverà solo a poche ore dalla partita. Quel che è certo è che la formazione emiliana, protagonista di un inizio di campionato con buone prestazioni non sempre premiate dai risultati, vorrà portare a casa i tre punti per trasmettere un po’ di serenità all’ambiente. Un successo che avrebbe grande valore, visto che l’avversario è tra i più in forma del campionato.

COME ARRIVA IL VENEZIA – Vietato abbassare la guardia. Questo è l’atteggiamento che Paolo Zanetti vuole vedere in campo dalla sua squadra. I numerosi problemi che ha riscontrato la Reggiana potrebbero infatti portare il Venezia a prendere la gara sotto gamba. Un errore che i lagunari non devono fare, se vogliono proseguire il filotto di vittorie cominciato con Pescara ed Empoli. Per provare a continuare questa striscia vincente, Zanetti dovrebbe schierare la sua squadra con il 4-3-1-2. L’unico ballottaggio riguarda il ruolo di regista, con Taugourdeau che potrebbe prendere il posto di Vacca.