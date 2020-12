Serie B, Reggina-Brescia: Toscano senza Menez, ballottaggio Ayé-Ragusa per Diego Lopez

Invertire la rotta, questo l'obiettivo di Reggina e Brescia che si affrontano questo pomeriggio all'Oreste Granillo di Reggio Calabria in un match che diventa un viatico importante per entrambe. E' la decima giornata del campionato di Serie B, una gara in meno per le rondinelle che si ritrovano con due punti in più rispetto agli amaranto in una classifica abbastanza corta. Da evitare la zona rossa, la Reggina è quasi dentro soprattutto dopo un mese orribile come quello di novembre. Cominciare dicembre con la vittoria, questo l'auspicio del tecnico Domenico Toscano al culmine di una settimana che ha visto gli amaranto serrati in ritiro punitivo al centro sportivo Sant'Agata. Dopo la sconfitta di Monza serve una scossa, anche per lo stesso allenatore che in caso di sconfitta potrebbe rischiare l'esonero. Di contro un Brescia che sta pagando le tantissime assenze, diversi titolari mancano all'appello e la squadra di Diego Lopez dopo il pareggio con il Venezia ha ceduto il passo nell'ultima giornata al Frosinone. Solo quindici calciatori di movimento a disposizione per la trasferta in terra calabrese ma con tutte le potenzialità per far bene. L'ultimo confronto tra queste due squadre risale al 2014, al Granillo terminò 1-1 con le reti di Fishnaller e Corvia e gli amaranto andarono incontro alla retrocessione in Serie C.

COME ARRIVA LA REGGINA - Poteva stare meglio la Reggina, non come il Brescia ma Mimmo Toscano dovrà ancora fare a meno di Jeremy Menez dopo l'infortunio patito due giornate fa con il Pisa. Non recupera nemmeno Rolando insieme a lungodegenti Faty e Charpentier. Il modulo non cambia, 3-5-1-1 abbastanza guardingo con Francesco De Rose che si è guadagnato i galloni da titolare in mezzo al campo. L'ex Cosenza sarà affiancato dal rientrate Crisetig e Bianchi, quest'ultimo in ballottaggio con Rigoberto Rivas in caso di cambio modulo. Davanti torna titolare German Denis supportato da Nicola Bellomo, panchina invece per Kyle Lafferty che era partito titolare a Monza senza impressionare.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Sta peggio il Brescia, sono davvero pesanti le assenze per la squadra di Diego Lopez. Il tecnico dei lombardi ha tanti uomini importanti fuori in ogni reparto, partendo da Cistana e Papetti finendo per Donnarumma insieme a Bisoli e Ndoj. Formazione da ridisegnare e si parte con un dubbio in avanti, sicuro del posto Ernesto Torregrossa mentre il partner dovrebbe essere uno tra Ayé e l'ex di turno Ragusa. Il primo parte favorito visto che lo stesso Ragusa ha appena recuperato. In mezzo al campo il polacco Labojko con Dessena e Jagiello. In difesa la coppia di centrali sarà formata da Chancellor e Mateju.