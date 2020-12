Serie B, Reggina-Cittadella: la prima di Baroni, problema Covid per Venturato

Un mese di dicembre fitto di impegni ravvicinati per la Serie B, dopo il turno infrasettimanale si torna in campo per la quattordicesima giornata. Si gioca all'Oreste Granillo di Reggio Calabria, in campo la Reggina opposta al Cittadella. Partiamo dai padroni di casa che hanno salutato Mimmo Toscano, è arrivato infatti l'inevitabile esonero per il tecnico reggino dopo la sesta sconfitta nelle ultime sei gare. Il grande protagonista della cavalcata dello scorso anno ha pagato i risultati non esaltanti che hanno relegato i calabresi in piena zona playout. Per rimediare e togliersi dalle sabbie mobili della zona rossa della classifica, la scelta è ricaduta su Marco Baroni. Tecnico navigato per la categoria, una promozione alle spalle quella storica con il Benevento. Intanto arriva un Cittadella, incerottato per via delle positività al Covid riscontrare, ma avversario da prendere con le pinze. La squadra di Venturato è reduce dalla roboante vittoria contro il Vicenza al Tombolato ed ha tutta l'intenzione di proseguire sul suo cammino con il secondo posto distante soltanto cinque lunghezze. Una sfida che manca al Granillo dal 2014 quando i granata si imposero per 0-1.

COME ARRIVA LA REGGINA - Allenatore nuovo e probabile cambio di modulo, il 3-4-1-2 o 3-5-2- ormai marchio di fabbrica di Mimmo Toscano dovrebbe essere rimpiazzato dal 4-4-1-1 di Marco Baroni che proverà a svoltare nonostante la lista degli indisponibili non accenna ad assottigliarsi. Fuori Menez, rischia un lungo stop, come German Denis, Situm, Faty e Charpentier ai quali si aggiunge Cionek e lo squalificato Bellomo. Formazione da reinventare con l'unico certo del posto in avanti ovvero Kyle Lafferty, alle spalle del nordirlandese possibile partenza dal primo minuto per Folorunsho viste le non perfette condizioni di Rivas. Difesa a quattro con Loiacono e Gasperetto in mezzo, corsie laterali invece con Liotti e Delprato. Più avanzati invece Rolando e Di Chiara sulla linea dei centrocampisti.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Le sfide ravvicinate non potevano arrivare in un momento peggiore nonostante i risultati per la squadra di Venturato, numerosi assenti per la riscontrata positività al Covid. Sicuramente il tecnico dei granata dovrà fare a meno di Ghiringhelli a destra, dentro Perticone mentre recupera Camigliano al centro della difesa. Gargiulo, l'uomo del momento, regolarmente titolare in mezzo al campo dove ci sarà Pavan al posto di Manuel Iori. Attacco confermato con la coppia formata da Onguseye e Tsadjout, alle loro spalle il dieci D'Urso.