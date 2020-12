Serie B, Reggina-Cremonese: Baroni imbattuto contro Bisoli

Calcio d'inizio alle ore 15:00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TUTTOmercatoWEB.com

Nella 16ª giornata della Serie BKT 2020/2021 la Reggina del tecnico Marco Baroni affronta la Cremonese del tecnico Pierpaolo Bisoli presso lo Stadio "Oreste Granillo".

COME ARRIVA LA REGGINA - Gli amaranto sono attualmente al 16° posto in classifica della Serie B con 14 punti e, nell'ultimo turno, hanno vinto 1-0 fuori casa contro la Reggiana (AC Reggiana 1919 vs Reggina 1914 0-1, 27 dicembre 2020).

Baroni, che deve fare a meno di ben sei calciatori quest'oggi (Charpentier, Faty, Lafferty, Ménez e Rossi infortunati più lo squalificato Stavropoulos), dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1 con Guarna in porta. Difesa, da destra a sinistra, composta da Delprato, Loiacono, Cionek e Di Chiara. Sulla trequarti, davanti alla coppia di mediani formata da Bianchi e Crisetig, agiranno Šitum, Folorunsho e Liotti. In attacco, come unico riferimento centrale, Rigoberto Rivas.

COME ARRIVA LA CREMONESE - I grigiorossi, che momentaneamente occupano al 14° posto in classifica della B con 15 punti, sono reduci dalla sconfitta 2-0 casalinga contro il Monza (US Cremonese 1903 vs AC Monza 0-2, 27 dicembre 2020).

Bisoli, che non convoca per scelta tecnica otto calciatori (Buonaiuto, Castagnetti, Ceravolo, Crescenzi, Deli, Fornasier, Girelli e Terranova), non ha mai vinto contro Baroni in carriera (PG: 5 - V: 0 - P: 3 - S: 2) e, per provare a farlo, sembra orientato a schierare un 4-3-3 con Volpe tra i pali. Linea difensiva, da destra a sinistra, formata da Zortea, Bianco, Fiordaliso e Valeri. In mediana, sempre da destra a sinistra, agiranno Valzania, Gustafson e Ghisolfi. Davanti, il tridente composto da Pinato, Ciofani e Celar.